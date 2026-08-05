日落下的彩虹丨45岁唐诗咏演ViuTV剧做外婆？剧中女儿Day未婚怀孕 网民：究竟睇紧啲乜

TVB视后唐诗咏（Natalie）「倒戈」参演 ViuTV 全新原创剧集《日落下的彩虹》已经播出，今次是唐诗咏离开TVB后首部电视剧，故事讲述七个发生在彩虹邨的小故事，由唐诗咏与潘灿良演夫妻的故事打头阵，两位第一次合作便演夫妻，45岁的唐诗咏与24岁的Day（许轶）@COLLAR饰演母女，剧集首播后，网民的焦点落在唐诗咏身上，在网上掀起热话。

Day未婚怀孕唐诗咏荣升做婆婆

在今晚（8月5日）播出的一集，Windy（Day 饰）原本打算与男友（范麒智 饰）同居，却意外怀孕，其后，范麒智更转帐5,000元叫Day去家计会，并且提出分手。而大肚的Day则在海边饮醉酒做直播，于是弟弟（苏文涛）见状，特地联络父母斌哥（潘灿良饰）及斌嫂（唐诗咏饰）寻求对策，正当Day决定勇敢当妈妈之际，却突然发生大流血，面临紧急求救的危机，此事亦令Day与唐诗咏及潘灿良一家的关系陷入僵局。

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有网民难接受唐诗咏荣升做准婆婆

唐诗咏今次与许轶Day饰演母女，虽然现实年龄引来网民讨论，但导演强调两人在剧中关系更像两姊妹，选角毫无违和感，剧集播出后，有网民曾表示：「许轶同唐诗咏两个做母女好衬」，还有人说：「做返符合自己年龄嘅角色咪几好，真心好过睇四五十岁嘅中年人谈恋爱呀救命～」、「时代的眼泪，唐诗咏已经要演人母。」、「我觉得唐诗咏好贴地，以前都演过花旦，唔同年纪演唔同角色都系突破，都一样美丽。」但想不到今次唐诗咏荣升做准婆婆，竟然有不同声音。有人在Threads开po：「我接受唔到唐诗咏做嫲嫲（婆婆），我究竟睇紧啲乜？」接着有人留言：「俾你讲一讲我都接受唔到。」、「深呼吸深呼吸，剧入面佢21岁生阿Day，阿Day同读紧大学嘅Yoyo差不多年纪，设定上婆婆应该50岁都未到，无事嘅无事嘅。」、「我未睇呢集，净系睇你文字都同样觉得接受唔到！」、「有咩问题？佢真人都四张几嘢啦！」​还有人说：「唐诗咏对于自己荣升外婆有啲咩感悟。」

范麒智首度饰演渣男有不少改善空间

不过今次范麒智（Kenji）首度饰演渣男「Eddie」角色，与许轶Day发生关系并怀孕后，竟然「唔认数」叫对方堕胎，事后范麒智更表示未准备做人父母：「只系一场意外，唔应该咁冲动。同我一齐只会更加唔开心。」气得Day掌掴范麒智。导演刘伟恒在Threads留言：「其实我系睇咗Day嘅MV然后揾Kenji，佢两个都几合衬吖，可惜佢喺入面系一个，Kenji 真系唔好意思，今晚你应该会收到好多刀片。另外，我啱啱先知道原来你系范俊业先生嘅仔仔，真系失敬失敬。」范麒智亦感谢导演：「作为一个新晋演员，能够得到一个机会已经好难得，所以每个机会我都全力以赴。过去一年，演过好多唔同类型嘅『渣男』，今次率先以渣男系列之「唔认数」型喺电视剧里面出现。」他认为今次演出仍有不少改善空间，无论要花几多时间，都会继续钻研，最后范麒智更搞笑表示：「同全世界牙day嘅fans讲对唔住，唔好寄刀片畀我，请手下留情，B ah payme多$5000俾你plz help。」范麒智出身于运动世家，爸爸是前「香港足球先生」、港足队长、首席门将兼教练范俊业。

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