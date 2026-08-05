Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁咏琪自爆高妹烦恼 11岁囡囡已着到佢条裤担心将来高过妈咪：以前惊揾唔到男友

影视圈
更新时间：17:45 2026-08-05 HKT
发布时间：17:45 2026-08-05 HKT

梁咏琪(GiGi)今日到商台宣传新国语歌《远距离》及30周年纪念演唱会，她继2009年后再出国语专辑，有感今年11月举行《爱自己》30周年演唱会，是时候再出专辑。新歌鼓励正在远距离恋爱的人，梁咏琪指自己和西班牙籍老公Sergio当初也由远距离开始，对歌词大有共鸣，想给信心大家，祝大家远距离恋爱成功，她指现时因工作也要远距离跟家人维持关系，早前在上海演舞台剧两个多月只靠通电话维系，期待接家人电话时的开心，囡囡也趁暑假到上海探班。

梁咏琪囡囡考虑演唱会跳一part舞

梁咏琪指囡囡祈淑菲（Sofia）钟意跳舞，她曾问囡囡有无兴趣在她的演唱会跳一part舞，但囡囡未上过舞台都怀疑自己，仍在考虑，可能在角落跳跳也开心。谈到30周年演唱会，她跟家人讲起在30年前11月11日推出《爱自己》，原本申请不到红馆档期，最终幸运获11月档期，一定要把握，家人也知她好重视，届时与熟识班底似开嘉年华与粉丝庆祝。

梁咏琪揿不住囡囡身高

谈到囡囡也是高妹，梁咏琪笑言揿也揿不住，囡囡现时11岁已着到她的裤，高得太快也正常，因父母都高，自爆以前有高妹烦恼，担心找不到男友，觉得自己跟其他人不同反而欠自信，要调整心态，囡囡似乎将来会高过她，于是告诉囡囡别介意长辈说「哗！你又高了！」，其实称赞并非取笑，因小朋友过一个暑假就不同了。

梁咏琪新歌MV获老公彩蛋惊喜现身

提到老公在新歌MV彩蛋惊喜现身，梁咏琪指是监制提议最后接电话的人不如由她老公客串，她笑言简单讲一句不需练习也不需封利是给老公。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
5小时前
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
00:52
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
社会
8小时前
3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 放弃上诉即时服刑
3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 放弃上诉即时服刑
社会
2小时前
吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世
吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世
影视圈
8小时前
JUPAS放榜｜大学Offer不及水电牌？过来人狠批盲追学位：15岁学手艺40岁变赢家 揭港人其实只敬「一样嘢」｜Juicy叮
JUPAS放榜｜大学Offer不及水电牌？过来人狠批盲追学位：15岁学手艺40岁变赢家 揭港人其实只敬「一样嘢」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
尖沙咀酒吧血案，「伟健」等4男落网， 累计16人被捕。
00:48
尖沙咀酒吧血案｜胜和「左口」头马「伟健」落网 累计16人被捕
突发
1小时前
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
影视圈
3小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
6小时前
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
2026-08-04 13:32 HKT
邓文廸承认1项与16岁以下女童非法性交罪，判囚4个月。资料图片
36岁文员与13岁女童性交 官考虑双方年龄差距大 判囚4个月
社会
5小时前