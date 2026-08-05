梁咏琪自爆高妹烦恼 11岁囡囡已着到佢条裤担心将来高过妈咪：以前惊揾唔到男友

梁咏琪(GiGi)今日到商台宣传新国语歌《远距离》及30周年纪念演唱会，她继2009年后再出国语专辑，有感今年11月举行《爱自己》30周年演唱会，是时候再出专辑。新歌鼓励正在远距离恋爱的人，梁咏琪指自己和西班牙籍老公Sergio当初也由远距离开始，对歌词大有共鸣，想给信心大家，祝大家远距离恋爱成功，她指现时因工作也要远距离跟家人维持关系，早前在上海演舞台剧两个多月只靠通电话维系，期待接家人电话时的开心，囡囡也趁暑假到上海探班。

梁咏琪囡囡考虑演唱会跳一part舞

梁咏琪指囡囡祈淑菲（Sofia）钟意跳舞，她曾问囡囡有无兴趣在她的演唱会跳一part舞，但囡囡未上过舞台都怀疑自己，仍在考虑，可能在角落跳跳也开心。谈到30周年演唱会，她跟家人讲起在30年前11月11日推出《爱自己》，原本申请不到红馆档期，最终幸运获11月档期，一定要把握，家人也知她好重视，届时与熟识班底似开嘉年华与粉丝庆祝。

梁咏琪揿不住囡囡身高

谈到囡囡也是高妹，梁咏琪笑言揿也揿不住，囡囡现时11岁已着到她的裤，高得太快也正常，因父母都高，自爆以前有高妹烦恼，担心找不到男友，觉得自己跟其他人不同反而欠自信，要调整心态，囡囡似乎将来会高过她，于是告诉囡囡别介意长辈说「哗！你又高了！」，其实称赞并非取笑，因小朋友过一个暑假就不同了。

梁咏琪新歌MV获老公彩蛋惊喜现身

提到老公在新歌MV彩蛋惊喜现身，梁咏琪指是监制提议最后接电话的人不如由她老公客串，她笑言简单讲一句不需练习也不需封利是给老公。

