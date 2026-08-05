李荣浩作曲人身份遭香港CASH等版权协会除名 杨丞琳老公〈小眼睛〉涉抄袭平井坚旧作

台湾女星杨丞琳的内地音乐人老公李荣浩，今年4月与女歌手单依纯爆发版权争议风波，其后传出李荣浩旧作〈小眼睛〉，疑抄袭日本歌手平井坚的经典歌曲〈Signal〉，虽然李荣浩曾解释是乌龙事件，但〈小眼睛〉的「作曲人」署名，近日已在多地音乐版权机构撤销「作曲人李荣浩」，事件引起关注。

李荣浩作曲人身份被消失

最近有网民在各大音乐串流平台上，发现〈小眼睛〉的歌曲资讯栏中，李荣浩的署名已不翼而飞。包括中国音乐著作权协会（MCSC）、香港作曲家及作词家协会（CASH）、台湾音乐著作权协会（MÜST）三地机构，已同步撤下李荣浩为〈小眼睛〉作曲人的版权登记资料。

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由蔡淳佳演唱的歌曲〈小眼睛〉，一直以来挂名作曲人为李荣浩。但〈小眼睛〉的歌曲旋律，却与平井坚在2003年发布的作品〈Signal〉有著极高的相似度。李荣浩面对外界的质疑，曾于今年发文解释，〈小眼睛〉为早年练习填词而产生的作品，当时因为「电脑档案分类混乱」，不小心将练习曲误发给版权公司，才导致歌曲在2016年被发行商使用。

李荣浩辩称「祖坟刨了」 也不认

李荣浩再三强调，自己绝对没有抄袭的意图，承诺会负起相关责任，并将此事定为「乌龙」事件。李荣浩表示：「就是打死我、骂死我、把我祖坟刨了、把我头剃了，我也不认，我没有抄袭。」李荣浩又称已主动联络平井坚一方，并作赔偿承诺。