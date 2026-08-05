Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李荣浩作曲人身份遭香港CASH等版权协会除名 杨丞琳老公〈小眼睛〉涉抄袭平井坚旧作

影视圈
更新时间：17:30 2026-08-05 HKT
发布时间：17:30 2026-08-05 HKT

台湾女星杨丞琳的内地音乐人老公李荣浩，今年4月与女歌手单依纯爆发版权争议风波，其后传出李荣浩旧作〈小眼睛〉，疑抄袭日本歌手平井坚的经典歌曲〈Signal〉，虽然李荣浩曾解释是乌龙事件，但〈小眼睛〉的「作曲人」署名，近日已在多地音乐版权机构撤销「作曲人李荣浩」，事件引起关注。

李荣浩作曲人身份被消失

最近有网民在各大音乐串流平台上，发现〈小眼睛〉的歌曲资讯栏中，李荣浩的署名已不翼而飞。包括中国音乐著作权协会（MCSC）、香港作曲家及作词家协会（CASH）、台湾音乐著作权协会（MÜST）三地机构，已同步撤下李荣浩为〈小眼睛〉作曲人的版权登记资料。

相关阅读：李荣浩控单依纯侵权反被指抄歌  认跟平井坚作品一模一样  列3点反击：把祖坟刨了也不认

相关阅读：杨丞琳再失言？先得罪河南人又当面窒天后不够靓 补5字圆场失败被冷淡回复

由蔡淳佳演唱的歌曲〈小眼睛〉，一直以来挂名作曲人为李荣浩。但〈小眼睛〉的歌曲旋律，却与平井坚在2003年发布的作品〈Signal〉有著极高的相似度。李荣浩面对外界的质疑，曾于今年发文解释，〈小眼睛〉为早年练习填词而产生的作品，当时因为「电脑档案分类混乱」，不小心将练习曲误发给版权公司，才导致歌曲在2016年被发行商使用。

李荣浩辩称「祖坟刨了」 也不认

李荣浩再三强调，自己绝对没有抄袭的意图，承诺会负起相关责任，并将此事定为「乌龙」事件。李荣浩表示：「就是打死我、骂死我、把我祖坟刨了、把我头剃了，我也不认，我没有抄袭。」李荣浩又称已主动联络平井坚一方，并作赔偿承诺。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
5小时前
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
00:52
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
社会
8小时前
3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 放弃上诉即时服刑
3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 放弃上诉即时服刑
社会
2小时前
吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世
吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世
影视圈
8小时前
JUPAS放榜｜大学Offer不及水电牌？过来人狠批盲追学位：15岁学手艺40岁变赢家 揭港人其实只敬「一样嘢」｜Juicy叮
JUPAS放榜｜大学Offer不及水电牌？过来人狠批盲追学位：15岁学手艺40岁变赢家 揭港人其实只敬「一样嘢」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
尖沙咀酒吧血案，「伟健」等4男落网， 累计16人被捕。
00:48
尖沙咀酒吧血案｜胜和「左口」头马「伟健」落网 累计16人被捕
突发
1小时前
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
影视圈
3小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
6小时前
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
2026-08-04 13:32 HKT
邓文廸承认1项与16岁以下女童非法性交罪，判囚4个月。资料图片
36岁文员与13岁女童性交 官考虑双方年龄差距大 判囚4个月
社会
5小时前