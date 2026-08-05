Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MIRROR连踩两场宣传团歌《同往》 久违上港台受访 姜涛认已宣誓报失车牌避提重考日期 Ian担心旧患为年尾合体骚勤操脚

影视圈
更新时间：18:15 2026-08-05 HKT
发布时间：18:15 2026-08-05 HKT

MIRROR 10子（卢瀚霆、吕爵安另有工作未有随团）接受商台节目《叱咤乐坛 》访问，分享新团歌《同往》MV拍摄趣事。10子今天（5日）到商台后，随即到港台宣传，是相隔多年后再以团队形式现身港台。江𤒹生（AK）笑言在MV中的露营戏份，表达兄弟情，惟不明白为何要夏天在室外拍摄，「其实兄弟情在室内拍都表达得到！」Tiger笑言拍摄时，风吹向他和Stanley（邱士缙），被烟火攻到眼湿湿。Lokman（杨乐文）大爆拍摄其中一幕讲及12子围住火炉，由他带领众人唱歌，但姜涛忍不住笑。至于年尾12子合体举行演唱会一事，Lokman表示今次有6名或3名成员一齐演出，惟不会有Solo表演，皆因Solo可留待个人开骚。谈到几时为演唱会准备？Ian（陈卓贤）明言担心脚伤，会操练脚部肌肉。AK则笑说要吃多一点，「操肥自己！」

Stanley两出电影好有Noise

MIRROR 10子完成商台节目访问后，接受传媒访问。谈到即将拍摄团综，AK称团歌《同往》MV在户外拍摄，希望稍后拍摄团综时由露营变宿营，建议有抽奖，抽车、抽钱等环节。另外，Stanley主演的电影《告别的年代》入围第51届多伦多国际影展（TIFF）的「特别放映」，他指好开心、意想不到，皆因该电影节被喻为「奥斯卡前哨站」。提到他稍后为电影《我未许愿先吹蜡烛》到台湾宣传，他指行程紧密只等两天，未知可有时间品尝当地美食。

Ian踢爆姜涛「借钱」

谈到在Ian启德体艺馆演唱会担任嘉宾的姜涛，送上10元利是，Ian笑指，以他熟悉的姜涛个性，10元利该是从工作人员中借来；在旁姜涛直认不讳，笑言：「未还钱添！」而将会为Stanley结婚任伴郎的李骏杰（Jeremy），问会封几钱人情？Jeremy搞笑称付出太多努力，反问︰「仲要俾人情？到时先算！」

姜涛避提重考日期

提到姜涛不小心驾驶等违例事项，被吊销驾驶执照3个月，并要重新再考，惟他遗失车牌。姜涛表示经已报失及宣誓，对重考有60%信心。问何时重考？他封口，以免被跟踪。

AK眼红Lokman、Alton同XG拍Reels

Lokman、王智德（Alton）早前跟人气女团XG拍跳舞Reels，Alton大赞XG专业又友善，最搞笑无份拍跳舞reel的AK，突然爆一句：「其实MIRROR有好多位成员都识跳舞㗎！」问多久无以团队形式踏足港台？Lokman称有一段时间，已忘记了有多久。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
6小时前
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
00:52
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
社会
10小时前
3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 放弃上诉即时服刑
00:41
3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 放弃上诉即时服刑
社会
3小时前
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
影视圈
4小时前
吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世
吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世
影视圈
9小时前
尖沙咀酒吧血案，「伟健」等4男落网， 累计16人被捕。
00:48
尖沙咀酒吧血案｜胜和「左口」头马「伟健」落网 累计16人被捕
突发
3小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
8小时前
JUPAS放榜｜大学Offer不及水电牌？过来人狠批盲追学位：15岁学手艺40岁变赢家 揭港人其实只敬「一样嘢」｜Juicy叮
JUPAS放榜｜大学Offer不及水电牌？过来人狠批盲追学位：15岁学手艺40岁变赢家 揭港人其实只敬「一样嘢」｜Juicy叮
时事热话
8小时前
都会大学HKMU长者学苑免费课程｜ 9月「友智识」长者数码培训计划  5大免费IT课程涵盖AI／微电影／网络安全
都会大学HKMU长者学苑免费课程｜ 9月「友智识」长者数码培训计划  5大免费IT课程涵盖AI／微电影／网络安全
生活百科
7小时前
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
2026-08-04 13:32 HKT