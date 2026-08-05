MIRROR连踩两场宣传团歌《同往》 久违上港台受访 姜涛认已宣誓报失车牌避提重考日期 Ian担心旧患为年尾合体骚勤操脚

MIRROR 10子（卢瀚霆、吕爵安另有工作未有随团）接受商台节目《叱咤乐坛 》访问，分享新团歌《同往》MV拍摄趣事。10子今天（5日）到商台后，随即到港台宣传，是相隔多年后再以团队形式现身港台。江𤒹生（AK）笑言在MV中的露营戏份，表达兄弟情，惟不明白为何要夏天在室外拍摄，「其实兄弟情在室内拍都表达得到！」Tiger笑言拍摄时，风吹向他和Stanley（邱士缙），被烟火攻到眼湿湿。Lokman（杨乐文）大爆拍摄其中一幕讲及12子围住火炉，由他带领众人唱歌，但姜涛忍不住笑。至于年尾12子合体举行演唱会一事，Lokman表示今次有6名或3名成员一齐演出，惟不会有Solo表演，皆因Solo可留待个人开骚。谈到几时为演唱会准备？Ian（陈卓贤）明言担心脚伤，会操练脚部肌肉。AK则笑说要吃多一点，「操肥自己！」

Stanley两出电影好有Noise

MIRROR 10子完成商台节目访问后，接受传媒访问。谈到即将拍摄团综，AK称团歌《同往》MV在户外拍摄，希望稍后拍摄团综时由露营变宿营，建议有抽奖，抽车、抽钱等环节。另外，Stanley主演的电影《告别的年代》入围第51届多伦多国际影展（TIFF）的「特别放映」，他指好开心、意想不到，皆因该电影节被喻为「奥斯卡前哨站」。提到他稍后为电影《我未许愿先吹蜡烛》到台湾宣传，他指行程紧密只等两天，未知可有时间品尝当地美食。

Ian踢爆姜涛「借钱」

谈到在Ian启德体艺馆演唱会担任嘉宾的姜涛，送上10元利是，Ian笑指，以他熟悉的姜涛个性，10元利该是从工作人员中借来；在旁姜涛直认不讳，笑言：「未还钱添！」而将会为Stanley结婚任伴郎的李骏杰（Jeremy），问会封几钱人情？Jeremy搞笑称付出太多努力，反问︰「仲要俾人情？到时先算！」

姜涛避提重考日期

提到姜涛不小心驾驶等违例事项，被吊销驾驶执照3个月，并要重新再考，惟他遗失车牌。姜涛表示经已报失及宣誓，对重考有60%信心。问何时重考？他封口，以免被跟踪。

AK眼红Lokman、Alton同XG拍Reels

Lokman、王智德（Alton）早前跟人气女团XG拍跳舞Reels，Alton大赞XG专业又友善，最搞笑无份拍跳舞reel的AK，突然爆一句：「其实MIRROR有好多位成员都识跳舞㗎！」问多久无以团队形式踏足港台？Lokman称有一段时间，已忘记了有多久。