叶振弘单飞后首开腔 Viu冇采访唔觉人走茶凉 离巢被指P1X3L已死感伤心

叶振弘（Marco）离巢ViuTV后首次公开活动露面并受访，ViuTV方面未有派员采访。他指是第一次以独立艺人身份公开露面，感觉非常特别和兴奋。问一个人工作和以前P1X3L三子时有分别？他表示完全不同，三个人非常「埋堆」，但自己一个人时，要尽量外向积极一点。至于ViuTV没采访，会否觉得人走茶凉？他却没留意、也没想太多。

叶振弘离巢因发展方向选择独立

他表示现在是独立艺人、有经理人帮忙处理工作，至于离巢原因，Marco指：「与两位兄弟倾了很多次，也有与公司倾合约，经过慎重考虑，因系发展方向的原因，我选择独立发展，在音乐方面多做发展，至于合约细节，暂时仍不方便透露。」他又指P1X3L的名气绝对大于Marco个人，但今日仍见到粉丝支持觉得很开心。问因为男团太多，分薄资源而离开？他称没有这回事，认为自己在前公司机会很多，得到剧组照顾、很感恩，又指：「如果你做得好，公司便会帮你出歌，所以最重要是做好自己，相信与多男团无关。」

P1X3L名气大于个人但感恩前公司机会

至于Marco的离开，大家都认为P1X3L同样结束，他称见到大家都很伤心，「我们只是选择个别发展，会有机会合体。（不同公司有机会合体？）可能有难度，但我相信会做到。（认为兄弟会相继离开？）呢啲系好遥远的事！」他坦言与欧镇灏及吴启洋的友情是无可替代，总会有再次合作的一日，「我和欧镇灏的相处、和吴启洋私下爱讲笑，相信将来都揾不到这种关系。」至于离巢后多公司招手吗？他表示有，多谢大家邀请他工作，现在正在拍处境剧，开心与何爵天导演合作，挑战喜剧演出。而他也将投入音乐，坦言要自资做歌，已写了很多Demo，想在9月、10月推出，笑言第一次自资无底线，问6位数做歌？他坦言需要，是豁出去，「在P1X3L多年，都有少少积蓄。我觉得做独立音乐的人都大决心，想做好作品，但我的决心都唔细！」