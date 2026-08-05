陈凯琳母子因戏院风波遭狠批 郑嘉颖潜水被轰软饭男 Grace粉丝：爸爸没有责任教小孩吗

陈凯琳（Grace）于7月30日下午带三名儿子到金钟太古广场戏院欣赏电影《蜘蛛侠：英雄重生》，事后被同场的观众发文控诉陈凯琳三子在戏院内喧哗，引发「淋Cream事件」及连串争议。事件不但令陈凯琳的育儿方式备受批评，更让火头烧向其丈夫郑嘉颖。陈凯琳昨日（4日）现身回应事件后，有网民批评「淋Cream」者的行为不妥，同时亦再引来网民闹爆「唔识教仔」。其后甚至有陈凯琳的粉丝狠批郑嘉颖，指平时几乎都是由他照顾儿子，但在「出事」后竟「潜水」，怒斥他不负责任，在老婆陈凯琳独自面对舆论压力时龟缩，更有网民翻出旧帐，直指他过往工作态度恶劣，郑嘉颖与陈凯琳人格受到质疑。

网民：爸爸没有责任教小孩吗

事件曝光后，不少网民在社交平台Threads上对郑嘉颖「零帮忙」的态度表示不满。有陈凯琳的粉丝直言：「我只看到一个隐身的老头」，质疑为何育儿责任永远只落在妈妈身上，「爸爸没有责任教小孩吗」、「琳琳已经要赚钱养家了，教子责任也全要她负责？」、「男宝没教养是该被骂，但是难道是她一个人教的吗？」有内地粉丝质疑郑嘉颖透过营销号（yxh）为自己建立「贤夫」人设，现实中却在老婆被批评时做「背后的男人」，出事后更只让陈凯琳独自面对传媒，直斥他是「软饭男」，并表示：「甚么时候《再见爱人》我真说累了。娇妻脑醒一醒吧。」

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郑嘉颖行为及态度常惹争议难以身作则？

另外，有声称曾与郑嘉颖合作的网民翻旧帐，怒轰他「态度非常之差」，指多年前请他出席品牌活动，他没有预先做足功课，到场才说不懂读稿上的字，工作态度极不专业，认为郑嘉颖行为及态度常常惹来争议，可能在儿子面前亦难以身作则。

虽然不少网民同情陈凯琳儿子被「淋Cream」的遭遇，并认为该女观众行为过激，但同时也指出陈凯琳作为家长责无旁贷。有多位网民声称过往曾目睹郑嘉颖及陈凯琳一家在公众场合喧哗奔跑，认为这次戏院风波可能不是单一事件，认为他们应正视教养问题，「教仔女，老公都有份，佢哋两个其实都净系识生唔识教」。陈凯琳事后受访时，为儿子对他人造成骚扰致歉，但同时也心痛儿子受袭，表示报警是希望让儿子明白父母会保护他。然而，她的回应未能平息风波，反而令更多人聚焦于其家庭的育儿责任分配上。

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郑嘉颖入行30年是非多：

警方追缉中国籍女子涉袭击陈凯琳二仔

据悉，事件起因是陈凯琳的6岁二仔在戏院内不慎踢到前排女观众的椅背，陈凯琳已即时道歉，惟完场后对方仍情绪失控，向其儿子「淋Cream」。警方现已将案件列作「普通袭击」处理，并追缉一名涉案中国籍女子。虽然施袭者行为被一致谴责，但事件引发的家庭责任与公德心讨论，恐怕仍会持续发酵。

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