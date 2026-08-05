邱淑贞22岁二女沈日穿贴身背心旅游 与妈妈越来越似样 入行做父亲沈嘉伟品牌生招牌？

邱淑贞的三名女儿沈月、沈日及沈晨一直备受外界关注，其中二女沈日及幼女沈晨相对较为低调，但沈晨偶尔亦会在社交平台分享个人生活点滴。近日22岁的沈日前往西班牙旅行，并在社交平台上载了多张旅游照片，由于她已有数月没有更新近况，网民对她的外貌特别关注，纷纷大赞她越来越似妈妈邱淑贞，与姊姊沈月各有美态。

沈日突然更新社交平台晒少女美照

沈日的旅行衣著打扮，以休闲风为主，从照片可见，她穿上一件简约的白色贴身小背心，下身配搭一条带有不规则荷叶边设计的卡其色长裙，并穿上白色运动鞋。昔日较为圆润丰满的她，近日的身形对比早前明显清瘦了一些，这套贴身的打扮让她大晒纤腰，散发出少女的气息。她在当地的建筑物前、楼梯及街头自拍，更发文答应网民，「很久没更新了，接下来努力日更，补补这段时间的日常」，网民对于沈日忽然争取曝光率大感愕然，揣测她有意为入行铺路。

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沈日为父亲沈嘉伟服装生意做生招牌

沈日发出帖文及照片后，吸引了不少网民留言，焦点均落在她的外貌变化，指她现时的五官轮廓更为突出，与妈妈邱淑贞成个饼印，证明家族基因强大，网民留言表示「越长大越像妈妈了」。同时网民亦提及她的姊姊沈月，不时为父亲沈嘉伟的服装品牌当上模特儿，而沈日在照片中，不仅一身时尚打扮，更特别标记了父亲的时装品牌，亲自做生招牌。

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