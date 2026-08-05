姚焯菲开腔回应「藐爆」钟柔美事件直认表情「几恶」：我哋太熟嘅沟通方式

姚焯菲（Chantel）与叶振弘今日到九龙塘出席卡通周年活动，Chantel表示自小已很喜欢卡通角色，但不会收藏太多，问到可有男生送公仔给她？她笑言未试过。谈到早前与詹天文及钟柔美受访时，被指表情似「藐爆」钟柔美，她笑言：「有留意到网上讨论，我见到时只有几个Like，当时觉得事小，不需要解释，因为是我们生活的一种方式，但都觉得高机率出事！几个钟后朋友传给我，所以都想澄清一下，这是我们三个的沟通方式，因为我们太熟，镜头前可能要避免这些表情，多人的时候要避免一下，哈！现在回头看，我觉得自己有时表情都几恶。」

冇影响钟柔美友谊

问可有与詹天文与钟柔美谈到这次误会？她笑言有，见到已即时传给大家，笑言是大家的相处方式，不会影响到友情，又笑言自己表情丰富，很适合演戏希望大家找她拍戏。

姚焯菲中山演唱会延期不知原因

至于8月8日在中山与钟柔美及詹天文合作的演唱会延期，Chantel表示也不知原因，只知延期由公司处理，坦言未知有否粉丝特地买飞到当地支持，感到抱歉，未知延期后的演出日子，可惜未能如期与内地粉丝见面。

姚焯菲个人骚未开始排舞

姚焯菲9月初开学，而8月29日的个人演唱会，Chantel坦言未开始排舞，但对自己的准备工作有信心，平日也有练歌，只是跳舞排练要时间，但舞步不算多，有信心届时做到最好示人。但因为演出前仍工作，暂时不会闭关。问工作满满，今年暑假工赚到不少？她笑言没管理收入，都是妈咪帮她，问可想买车买楼？她笑言在香港只想坐车游车河，笑言若买楼便要烦恼做家务，笑言也想奖励一下自己。谈到暑假快将结束，她坦言感不舍，也不舍得香港和大家的照顾，更透露回到纽约后要搬宿舍，亦要做家务。

