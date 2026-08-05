Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

功夫女足｜周星驰随时现身 7场「盲盒谢票场」20分钟Full House

影视圈
更新时间：16:15 2026-08-05 HKT
发布时间：16:15 2026-08-05 HKT

周星驰执导笑片《功夫女足》自7月11日在内地上画以来，至今票房冲破22亿人民币。该片将于8月13日在港上映，而在之前的8月8日（星期六）会举行7场「特别谢票场」，电影主创包括周星驰随时现身！该7场「特别谢票场」于今天（5日）下午3时开售，网上20分钟已有4场Full House，认真巴闭！

周星驰落实《功夫女足2》制作计划

该7场「特别谢票场」标明电影主创现身，惟以「盲盒」形式进行，代表主创周星驰、林子聪等；主演刘嘉玲、张继聪、蔡思贝、张小斐、迪丽热巴、张艺兴等都有可能现身。虽然以「盲盒」形式卖飞，无阻影迷热情，该7场「特别谢票场」于今天下午3时开售，网上20分钟已有4场Full House。7场「特别谢票场」分别为︰02︰30 pm 英皇戏院Plus+（大围围方／映后分享）；02︰50 pm 英皇戏院Plus+（大围围方／映后分享）；04︰00 pm PREMIERE ELEMENTS（映后分享）；04︰50 pm K11 Art House（映后分享）；05︰05 pm K11 Art House（映后分享）；06︰00pm PREMIERE ELEMENTS（映前分享）；10︰10pm MCL Airside戏院（映前分享），票价$188，入场送限量特制A3海报。另外，早前在直播上，周星驰确认《功夫女足2》的制作计划，同时罕有地表示大有机会回归大银幕演出。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
3小时前
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
00:52
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
社会
7小时前
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
2026-08-04 13:32 HKT
吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世
吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世
影视圈
6小时前
JUPAS放榜｜大学Offer不及水电牌？过来人狠批盲追学位：15岁学手艺40岁变赢家 揭港人其实只敬「一样嘢」｜Juicy叮
JUPAS放榜｜大学Offer不及水电牌？过来人狠批盲追学位：15岁学手艺40岁变赢家 揭港人其实只敬「一样嘢」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
10年资历点心师傅惨变「翻热员」？酒楼转用内地预制菜悭成本 慨叹：要求唔高2万5都冇人请｜Juicy叮
10年资历点心师傅惨变「翻热员」？酒楼转用内地预制菜悭成本 慨叹：要求唔高2万5都冇人请｜Juicy叮
时事热话
8小时前
3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 放弃上诉即时服刑
3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 放弃上诉即时服刑
社会
42分钟前
尖沙咀酒吧血案，「伟健」等4男落网， 累计16人被捕。
00:48
尖沙咀酒吧血案｜胜和「左口」头马「伟健」落网 累计16人被捕
突发
22分钟前
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
影视圈
2026-08-04 10:00 HKT
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT