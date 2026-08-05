功夫女足｜周星驰随时现身 7场「盲盒谢票场」20分钟Full House

周星驰执导笑片《功夫女足》自7月11日在内地上画以来，至今票房冲破22亿人民币。该片将于8月13日在港上映，而在之前的8月8日（星期六）会举行7场「特别谢票场」，电影主创包括周星驰随时现身！该7场「特别谢票场」于今天（5日）下午3时开售，网上20分钟已有4场Full House，认真巴闭！

周星驰落实《功夫女足2》制作计划

该7场「特别谢票场」标明电影主创现身，惟以「盲盒」形式进行，代表主创周星驰、林子聪等；主演刘嘉玲、张继聪、蔡思贝、张小斐、迪丽热巴、张艺兴等都有可能现身。虽然以「盲盒」形式卖飞，无阻影迷热情，该7场「特别谢票场」于今天下午3时开售，网上20分钟已有4场Full House。7场「特别谢票场」分别为︰02︰30 pm 英皇戏院Plus+（大围围方／映后分享）；02︰50 pm 英皇戏院Plus+（大围围方／映后分享）；04︰00 pm PREMIERE ELEMENTS（映后分享）；04︰50 pm K11 Art House（映后分享）；05︰05 pm K11 Art House（映后分享）；06︰00pm PREMIERE ELEMENTS（映前分享）；10︰10pm MCL Airside戏院（映前分享），票价$188，入场送限量特制A3海报。另外，早前在直播上，周星驰确认《功夫女足2》的制作计划，同时罕有地表示大有机会回归大银幕演出。