欧倩怡与女儿游北京取经扮靓 苦练Kick Boxing目标重现腹肌 签新经理人进军内地懒理网上炒作

欧倩怡（Cindy）今日（5日）以运动营养学家身份出席《紫数日：生命探索之旅》开幕典礼，开展一连六日的预防医学活动。欧倩怡于展览现场试用七款AI健康检测仪器，并以专家身份主讲《血糖与慢性炎症的营养管理攻略》讲座，向数十位听众分享透过营养饮食预防糖尿病等疾病。

欧倩怡挑战港队级训练

欧倩怡于开幕礼后受访，表示在运动营养学上钻研多年，今日在讲座上希望分享如何从日常生活饮食方便预防疾病。Cindy透露运动与饮食同样重要，最近更迷上Kick Boxing跟随一位港队级别教练受训：「强度好高㗎！平时健身可以休息20秒、饮啖水，我哋休息系做30下掌上压、30下卷腹，要自己谂办法偷偷哋饮水！（目标练腹肌？）我都想呀，好耐冇见过自己嘅腹肌，要再努力啲！」留意到自己年纪渐长，需要花心思管理保持身型。

欧倩怡称女儿未拍拖

欧倩怡早前与女儿郭以雅同游北京，笑指女儿踏入青春期比自己更贪靓，反而要向女儿取经：「我都学紧佢哋后生女点化妆整头发，以前可能小朋友扭计、等妈妈出门口，依家系我等佢哋，又要化妆、夜晚要敷几多块面膜，学佢哋点做个high maintenance girl！」又指女儿也会追星喜欢男团，但未有男仔追求：「唔知道呢，佢冇同我讲过，可能都仲系太细个。（容许她拍拖？）大个啲先，如果唔影响学业嘅话唔惊嘅。（女儿倒转好奇妳感情生活？）哈哈冇㖞！我哋顾住讲扮靓，食咩去边到打卡！」

欧倩怡避谈感情享受自立

Cindy早前接受《九运会客室》接受伍咏薇、李凯贤（Brian）访问，谈到不少感情状况，她表示女儿似乎未有留意节目，亦不愿透露子女曾否见过男朋友：「感情嘅嘢就唔多讲喇。」认为子女未必关注父母感情生活的新闻，若注意到或许再作讨论。对于有网上频道炒作自己与前夫郭晋安之间的感情话题，Cindy大方表示不会留意网民评价：「都系个人嘅事情，我哋都冇关注冇睇。因为都已经好忙，最近仲签咗经理人公司，跟住落嚟会返内地发展，所以冇谂咁多，努力做好自己工作先。」未来工作部分包括内地演出、香港则集中在运动营养学方面，演艺工作已排程到明年，会努力做运动练气准备唱歌。对于Brian在节目上问到性生活发展阶段，欧倩怡当时回应指开心，今日则继续避谈，亦不谈男友经济支援问题：「其实人系要工作嘅，除咗钱之外，仲有自己嘅成功感同肯定。例如营养学系我20年前开始一路读书想做嘅事，我依家开始做，好享受呢种生活！」