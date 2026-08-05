爱回家丨风少与素素婚照曝光惨遭痛骂 网民斥编剧有「反社会人格」：呢pair冇人想睇

TVB处境剧《爱·回家之开心速递》将于8月7日大结局。早前剧组为金城安（周嘉洛 饰）与Bonnie（林凯恩 饰）的「安Bon恋」铺路复合，安排了抢婚、世纪之吻及假结婚等情节，令粉丝深信二人能破镜重圆。殊不知金城安最后为成全女方选择放手，Bonnie最终重回葱头（丘梓谦 饰）怀抱。这段遗憾的结局令大批粉丝无法接受，直斥遭剧组欺骗感情，纷纷洗版怒轰TVB，而丘梓谦亦惨变网民围攻对象。另一边厢，风少（陈浚霆 饰）与素素（古佩玲 饰）却似乎有望结婚，惹来网民批评，直斥编剧有「反社会人格」。

「风素CP」大团圆结局惹人极度不满

《爱回家》CP中的「安Bon CP」（金城安与Bonnie）、「莲辉 CP」（大小姐与送水辉）、「潮善CP」（潮伟与熊尚善）等都深得观众喜爱，但似乎惟独「风素CP」（陈浚霆与古佩玲）观众缘最差，最后虽然可能有情人终成眷属，但情节未播出已引来批评。「风少」陈浚霆昨日（4日）疑在社交平台剧透与「风素CP」的结局，公开与「素素」古佩玲行礼结婚剧照，瞬间引爆观众强烈情绪。大批剧迷对这对萤幕情侣的大团圆结局感到极度不满，有人直斥：「观众想睇结婚嘅系安bon唔系风素。」

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陈浚霆力谷《爱回家》晒CP照

陈浚霆早前在欧洲旅行与朋友行山，疑被某些昆虫咬了后产生了敏感的反应，全身出红疹，最后更延伸到喉咙引致条脷红肿，连饮食说话都有困难，最后在当地医生建议到药房配药即可。陈浚霆返港入院后再度求诊，香港医生则表示可能对某些药物敏感，建议他最快9号才可复工，因此《爱回家》活动及下周返内地拍剧的工作都要取消。陈浚霆唯有努力出po力谷《爱回家》，昨日贴上与「素素」古佩玲的结婚相并说：「最后一周的照片大放送：感谢你一直陪伴在我身边（我的另一半），你让我了解更多关于我自己，成为一个更好的人，感谢你的一切。」

「风素CP」美满结局得不到网民欢心

相中所见，陈浚霆穿上整齐笔挺礼服，古佩玲则换上一袭露肩婚纱，还有两人对镜头举起V字手势甜蜜合照，但这美满结局似乎得不到网民的欢心，有人说：「编剧系咪有反社会人格，唔想睇𠮶对，佢就成日写，仲结埋婚……」、「最受欢迎𠮶pair就冇好结局，呢pair冇人想睇嘅就大团圆结局。」、「唔好以为post出嚟人哋就会钟意睇。」、「结咁多次做咩？」、「onx编剧。0个人想睇呢对。」

「素素」古佩玲自从加入《爱回家》后，一直负评如潮，曾有人形容「素素」一角的不讨好程度拍得住真情「May May」，尤其「素素」搬入熊家成为租客后，其戏分顿时大幅增加，剧情更硬生生将她与风少凑成一对。这段「风素恋」的发展，互动化学作用欠奉，网民更称「睇得好尴尬」。「素素」一角过度曝光，加上强推「风少」与「素素」的感情线，不但未能让角色成功入屋，反而令观众产生视觉疲劳，留言区曾出现大量「走素」声。

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「安Bon」感情线终迎来结局：