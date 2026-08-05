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方皓玟8.5万首期购旺角$560万一房单位终挞订 曾撑周佩贤发展项目随密友离世发展商爆煲

影视圈
更新时间：15:30 2026-08-05 HKT
发布时间：15:30 2026-08-05 HKT

唱作歌手方皓玟（Charmaine）于2024年3月被揭斥资约560万元，购入旺角东洗衣街单幢楼盘Elize PARK，一个中层户用作收租，呎价约2.3万元，而该发展项目属乐风集团（Lofter Group）旗下。但近日有消息传出方皓玟挞订，预计方皓玟遭发展商没收8.5万元订金。

方皓玟密友今年5月离世

方皓玟于2023年及2024年两度为乐风集团旗下楼盘担任代言人，随住方皓玟的密友周佩贤于今年5月离世后，其名下的乐风集团传陷入财困，部份发展项目沦为银主盘。方皓玟于2024年以首期仅8.5万元的特殊条款，购入楼盘一伙中层B室。

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方皓玟置业无心插柳

据悉，方皓玟挞订的单位为Elize PARK中层B室，实用面积243平方呎，属一房间隔，由方皓玟以本名吴嘉欣（NG KA YAN）在2024年3月以564.1万元买入。当时负责促成交易的代理地产发言人指，方皓玟入市是「无心插柳」，因巧遇方皓玟在席间提及有优惠推出，加上方皓玟一直喜爱该地段，而一拍即合促成交易。

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方皓玟付首期为楼价1.5%

据成交记录册支付条款上特别列明，方皓玟入市时只需于签署买卖合约时，支付85,000元订金即可认购单位，而余款尾数555.674万元，则于签约后365日内或于完成交易时支付。不过资料显示，上述单位至日前挞订一刻，依然未完成交易，同时没有按揭纪录，单位业主资料一栏仍显示发展商相关公司为SILVERWEALTH LAND DEVELOPMENT LIMITED，而该单位在2026年8月3日取消交易。

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