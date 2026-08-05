汤姆贺伦《蜘蛛侠4》6日票房破10亿美金 钦点Owen Cooper接班 娜奥美禾丝自揭声演AI助手

《蜘蛛侠：英雄重生》（蜘蛛侠4）继刷新北美单日票房最高纪录，及北美影史上最高周末开画票房纪录后，又再创佳绩！据报道，该片的全球票房收入于周一已达10.52亿美元（约82.5亿港元），仅用6日就突破10亿美元大关。影片亦因此成为仅次于《复仇者联盟4：终局之战》（全球首周末票房12.2亿美元、约95.6亿港元）之后，全球票房最快突破10亿美元的电影。

观众涌入戏院撑场

随着越来越多观众入场睇戏，《蜘蛛侠4》成为全球热话之外，片中不少机密都陆续曝光。例如今集「蜘蛛侠」彼得柏加（Peter Parker）多了个与他相依为命的AI助手E.V.，而这位「唯一同伴」的神秘配音员身份亦终于揭晓，声演E.V.的正是曾与男主角汤姆贺伦（Tom Holland）于2012年灾难片《海啸奇迹》中结母子缘的荷里活女星娜奥美禾丝（Naomi Watts）。

娜奥美禾丝、汤姆贺伦《海啸奇迹》结缘

今日（5日）娜奥美在社交平台发文祝贺《蜘蛛侠4》刷新北美最高首周末开画票房，顺便自爆是E.V.真身。娜奥美写道：「从扮演你的妈妈到扮演你的AI（100%人类制造），恭喜汤姆贺伦、Destin（导演Destin Daniel Cretton），以及整个《蜘蛛侠：英雄重生》团队，影片首周末票房创下历史新高！能参与这部精彩电影的制作，哪怕只是贡献了一小部分，我都感到无比自豪！」

情同母子

娜奥美更上载了与导演Destin透过远端连线工作的照片，以及汤姆穿上蜘蛛侠战衣与小fans的温馨合照。娜奥美与汤姆因合演《海啸奇迹》而结缘，二人在片中扮演一对在2004年南亚海啸期间与家人失散、互相拯救的母子。戏外二人亦情同母子，汤姆成名后多次谈及与娜奥美合作的经验，感激对方当年对他悉心照料，将他带入电影世界，并教导他有关电影的一切。而汤姆前年推出自家饮品品牌时，娜奥美亦带着儿子Sasha出席于纽约举行的发布派对，为银幕儿子撑场。如今二人事隔十多年能再度合作，的确有缘！

谁人接任下一代蜘蛛侠？

此外，汤姆最近受访亦证实了电影公司有计划找寻「蜘蛛侠」接班人，他本人亦有参与选角工作。他更透露这接班人未必是演「彼得柏加」，亦有可能是蜘蛛女侠，或动画版《蜘蛛侠：跳入蜘蛛宇宙》中的Miles Morales。不过汤姆6月受访时，就曾推介人气英剧《混沌少年时》16岁新星Owen Cooper接任下一代「蜘蛛侠」。