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MIRROR 10子商台宣传团歌《同往》 Anson Lo、Edan另有工作未有露面

影视圈
更新时间：13:14 2026-08-05 HKT
发布时间：13:14 2026-08-05 HKT

MIRROR成员杨乐文（Lokman）、邱士缙（Stanley）、江𤒹生（AK）、姜涛、柳应廷（Jer）、陈卓贤（Ian）、李骏杰（Jeremy）、陈瑞辉（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）今日（5日）到商台于节目《叱咤乐坛 》担任嘉宾，宣传新团歌《同往》宣传，虽然天气闷热，但一众粉丝一早到场外等候偶像，更高举偶像名字的应援名牌。

镜粉守秩序

10子于下午12时分别乘坐七人车到达商台，爱锡粉丝的他们下车后，跟场外粉丝挥手打招呼，表现亲民。由于卢瀚霆（Anson Lo）、吕爵安（Edan）有工作在身，未有现身。

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