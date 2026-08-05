欧锦棠一针见血出PO轰陈凯琳养细路唔同走地鸡放养 护仔论惹公愤：养不教母之过

陈凯琳（Grace）日前因带同儿子前往金钟院观看电影《蜘蛛侠：英雄重生》（Spider-Man Brand New Day）时而卷入教养与袭击风波。事源有网民在 Threads 发文「公审」，指控她的三个孩子在观影期间大声喧哗、滋扰观众。然而，随后事件发生戏剧性大反转，其6岁二仔疑因兴奋不慎踢到前排观众椅背，在散场时，确实发生了「淋Cream事件」，翌日前往中区警署报案，目前警方已将案件列作「普通袭击」处理，并正全力追缉涉案的一名中国籍女子。

欧锦棠称养细路唔同走地鸡咁放养

陈凯琳在访问上向网民恳切呼吁：「希望大家可以对小朋友善良少少，佢哋都系咁细个，就算有冇做错，我哋都有进步空间，亦都会有改善，咁就大家畀个机会我哋啦。」事件再度成为网上热话，有人直斥：「希望陈小姐知道保护小朋友包括教育佢哋。」、「有份生冇份教，自然会有人帮佢教。」欧锦棠亦忍不住出PO：「养细路，唔同清远农场啲走地鸡咁放养，要负责埋教，尤其公共道德知识。」

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欧锦棠赞同对细路良善但他们不是猴子

欧锦棠过往曾针对舞台剧观众礼仪发声，直指观剧时不断交谈是剥削他人观赏权利的极度自私行为，强调剧场黑暗的设计是为了让观众专注，台下观剧讲话虽不犯法，但会严重影响他人情绪与欣赏权利。今次陈凯琳带仔睇《蜘蛛侠》被斥嘈足全场，欧锦棠今日亦在FB开PO：「『他们只是孩子。』我赞同要对细路良善，但他们也不是猴子，所以应该严加管教。记住，养细路，唔同清远农场啲走地鸡咁放养，要负责埋教，尤其公共道德知识。」不少网民对欧锦棠的说法表示认同，有人说：「你嘅细路系细路，其他嘅细路都系人哋嘅细路，点解人哋要对你嘅细路负责去包容？」、「佢仲要强调佢系公众人物，所以被针对？点解人哋就要体谅你嘅小朋友？就唔体谅吓人哋睇戏被骚扰，自私精，人地都有畀钱买票睇戏，公平吗？仲要报警搞大件事？自己攞嚟出丑。」、「其实认为自己孩子最可爱，系人之常情。但要面对现实，当自己孩子，作出骚扰别人的行为时，系冇人觉得系件享受嘅事。况且，睇戏系大家都有买票，冇必要受到这些无聊人士影响。你的孩子只是孩子，咁是否人家的孩子，就可以欺负你家的孩子？因为人家的孩子也『只是孩子』啊！」、「我觉得佢最乞人憎系明明自己唔啱，出嚟讲到自己系受害者咁，想大巴大巴煎佢！」

陈倩扬觉得妈妈点都系有责任

同样是港姐出身的陈倩扬，亦有在YouTube频道《3宝 channel》与贵花田等人谈及事件，她说：「其实呢啲要事前功夫唔可以忽略，好难当下即刻去stop，唯有做啲措施唔好令其他观众受到滋扰，大家入场都系想enjoy呢两个钟嘅电影，忟系一定会有，做妈妈喺呢个单方面嘅story，点都系有责任。平时点样教，戏院有啲乜嘢礼仪，唔同喺屋企想点就点，要分得好清楚。」后来亦有网民在Threads不断开PO狂轰陈凯琳，有人说：「如果真真真喺有淋嘢落佢个仔到。佢仲唔360°全方位影好相。再报警封锁间戏院？仲要隔日放一张佢个仔比人淋嘅相上网都似啦佢。」、「佢系孩子，但你系大人，养不教母之过。 请各大品牌一齐抵制此等无教养之人。」、「其实个小朋友太激动，嘈住其他人，系咪应该带出去冷静咗先入返去睇呢？ 影响成场睇戏嘅人。」、「他是孩子，妳自己系咪孩子？唔识管教唔好学人做父母，仲要一嘢生三件，黐X线。」、「『佢只系个孩子呀！』呢句真系好讽刺，睇到都觉得嬲。」、「一开始出嚟道歉反而无咁黑人憎，唔道歉仲反怪人对小朋友唔善良，未就系佢自己自私令到成个戏院嘅人无得安静睇戏。」不过亦有人撑陈凯琳：「其实犯法就犯法，点解要撑倒cream 女人，是否一沉百踩好开心？」、「呢到啲人发生咩事，小朋友嘈还嘈，你闹佢闹佢家长都无问题，但淋cream落小朋友度真系无问题咩？ 我本身都极度唔钟意小朋友，但都唔应该对小朋友有实质性既伤害啦。」、「其实陈凯琳本身人品好好，亦都一直有尽力做好自己嘅角色。」、「因为一个六岁小朋友喺戏院嘈吵，所以就淋cream喺个小朋友头上。 呢啲行为系发泄同埋报复啊。」

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