Fun Coffee骗局｜阮兆祥深夜发文澄清只担任主持 完成工作后再无任何联系

声称紥根越南富国岛、投资项目包括研发咖啡基因优化技术的咖啡投资企业「Fun Coffee」被揭发涉及投资骗局。香港警方联同澳门司警采取行动，以涉嫌诈骗等罪拘捕1男5女，共涉及225宗案件，骗款高达9,400万元，其中单一最大的损失涉款963万元，事件全城关注。阮兆祥曾在该公司举办的马拉松活动担任主持，昨晚（4日）发文表示没有涉及任何该公司产品介绍或促销成份。

阮兆祥完成当日主持工作后再没有任何合作

阮兆祥说：「就今日有关报道我曾参与一个品牌的主持活动，引起身边好多朋友的关注，就此回应一下，好让大家安心，该次活动我是被邀出席作为活动主持的身份，据了解该活动性质是一个品牌的员工马拉松比赛，主持稿件中全以该马拉松比赛活动为主，并没有涉及任何该公司产品介绍或促销成份，完成当日主持工作后，我也没有再与该品牌有任何工作上的合作及联系。在此感谢朋友们的关心。」

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阮兆祥入行逾40年，唱得又演得，更是扮嘢能手！

警方调查被捕人担任的角色及分工

2025年12月Fun Coffee曾来港举办马拉松，当时邀请阮兆祥做主持，其后在各区派发传单，声称是宣传反诈骗。另外，「Fun Coffee」亦曾在社交网站上载影片，艺人黄一飞在影片称公司很快在香港上市。在警方召开记者会上，被问到该公司邀请艺人协助宣传，警方指表示正调查各被捕人在案件中所担任的角色及分工，包括他们在公司营运、项目推广及招募投资者方面的参与程度，同时亦会联络受害人与相关人士了解事件。目前警方冻结约61万元怀疑犯罪得益，同时警方正对检获的电子设备进行详细法证检验，并联络其他受害人，以获取更多与案件相关资料。警方亦会继续与澳门司法警察局及其他海外执法机构保持合作，追查涉案人士、资金流向及相关犯罪得益，将所有涉案人士依法追究。

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