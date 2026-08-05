葛兰离世丨林青霞撰文忆与「曼波女郎」最后温馨记忆 泪别偶像：心中永远的明月

有「曼波女郎」之称的葛兰昨日（8月3日）安详辞世，享年93岁。消息传出后，令无数影迷与演艺圈好友感到万分不舍，与葛兰有著深厚忘年交情的大美人林青霞，随后也在微博发文悼念这位心中永远的偶像，并公开两人最后相处的珍贵画面。

林青霞葛兰最后珍贵画面曝光

林青霞透露早前到葛兰家中探望时，葛兰正半睡半醒坐在轮椅上。林青霞起初唱京剧〈三家店〉及〈苏三起解〉时对方反应不大，随后经佣人提议，林青霞改唱起葛兰的代表作〈说不出的快活〉，并在轮椅前高歌扭跳「恰恰曼波」，成功让昏沉的葛兰张开双眼放光、面露满足微笑，这也成为两人最后珍贵回忆的画面。

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林青霞称葛兰是心中永远的明月

对于偶像的离世，林青霞当然不好受，她忆述二人最后的记忆，忍不住说：「葛兰姊！你是我心中永远的明月！」林青霞对葛兰这位前辈偶像的崇拜在圈内众所皆知，她曾表示二人认识并非经过共同朋友介绍，而是巧遇，林青霞称大约2019年的某晚，当时她在香港上海总会吃完饭、搭电梯下楼时，意外遇见葛兰，林青霞一眼认出这位昔日偶像，立刻上前要求合照，结果葛兰亲切喊「青霞」，两人因此留下第一张合影。好友林子祥亦曾爆料，每次林青霞去捧场演出时，只要一听说「偶像葛兰」也在现场，双眸都会瞬间发亮，难掩兴奋之情。葛兰88岁大寿当日，林青霞特地穿上一身抢眼的艳丽红裙盛装出席，与甄珍、姚炜等一众老友齐聚，用最热情的实际行动为心中永远的女神庆生。

林青霞延续葛兰「巾帼不让须眉」力量

这段「神仙友谊」的背后，其实还藏著一段妙不可言的艺术传承与影史遗憾。1961年，葛兰与尤敏、叶枫携手主演了电影《星星月亮太阳》。该片一举荣获第一届金马奖最佳剧情片、最佳编剧，尤敏更获得最佳女主角大奖，成为华语电影史上不可磨灭的耀眼经典。多年后，导演徐克曾极度渴望重拍这部经典，并属意由当时红极一时的林青霞、钟楚红、叶蒨文三大女神再度合体、重现辉煌。可惜，由于故事背景涉及抗日战争，拍摄难度与历史考量过于艰巨，该翻拍计划最终告吹。后来徐克脑筋一转，决定保留原班三大女星的豪华阵容，进而催生出另一部电影《刀马旦》。在《刀马旦》中，林青霞剪去长发，以一身帅气无匹的短发军装亮相，英姿飒爽、帅到雌雄莫辨。这种中性且强大的银幕形象，在某种程度上，正完美延续了葛兰那个时代「巾帼不让须眉」的女性力量。2023年林青霞荣获金马奖「终身成就奖」时，官方致敬影片中便特别出现了葛兰昔日的银幕英姿。

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