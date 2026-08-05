单立文回应滕丽名Unfollow林淑敏不和传闻：老一辈大小姐系有啲脾气 吴伟豪证周嘉洛林凯恩感情好

单立文和吴伟豪出席TVB剧集《非份之罪》饭局，提到继早前有网民发现滕丽名IG取消关注林淑敏，《爱·回家之开心速递》同剧的吕慧仪同样未有关注对方，加上受访时「面阻阻」引发不和揣测后，再有网民发现「安Bon CP」周嘉洛与林凯恩的IG也没有互相追踪。对此，单立文表示：「而家社交平台唔follow系好平常啫，我见有啲人follow几千人，咁计从海量中Unfollow意义有几大呢？我觉得私下感情好follow到就可以，唔需喺社交平台表现到好friend，因为社交平台只系好表面嘅嘢。」单立文和吴伟豪即时扮unfollow对方。

周嘉洛林凯恩感情好由岛大开始

吴伟豪觉得周嘉洛与林凯恩的关系平常融洽，大家的感情由「岛大」开始keep住多年都很好，就算外出拍剧回来又聚在一起，大家有时也会约出去食饭，追问他曾否问周嘉洛与林凯恩是否不和？吴伟豪说：「直头冇谂过问！」对于滕丽名访问时几乎全程与背脊对着林淑敏而传出不和，单立文笑说解画说：「我觉得你哋好敏感，当我哋就钉盖，遗嘱点样分呀...你哋好似变咗遗嘱见证人咁。其实大家拍剧唔代表要有深厚感情，只系工作上伙伴，我哋后生嘅一辈好啲，但老𠮶辈...『大小姐』、『大家姐』系双大㖞，都有少少脾气嘅。」追问可曾有吵架？两人马上说不觉，单立文补充：「唔好将一个访问做大，10年嚟讲有好多事发生咗，而家一铺清袋埋单嘅话，总括大家关系好好，我脑袋内冇一件系针对嘅事。」

单立文叫大家直接向滕丽名和林淑敏逼攻

单立文要求大家星期五直接问滕丽名和林淑敏：「而家逼供我哋系冇用，7号直接问当事人，我呢啲讲多句又唔系，带你哋游花园又唔系，我只知道大家都唔舍得泪崩，珍惜消失，就好似送殡时，将棺材送走，一按掣就喊。」吴伟豪被问到，现可有细想unfollow了谁？他说：「而家事件煲得咁大，真系有点啲担心。」

