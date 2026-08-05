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非份之罪丨何沛珈孖阮浩棕激吻戏掀热议 开腔回应网民再续前缘想法 决绝斩缆：拍剧点续都得啦

影视圈
更新时间：08:32 2026-08-05 HKT
发布时间：08:32 2026-08-05 HKT

何沛珈完成《东张西望》后昨晚赶往参与TVB剧集《非份之罪》演员饭局，大方地和前度「好朋友」阮浩棕合照。提到在剧集单元《恐怖情人》中何沛珈被封为「本年度最惨女角色」，一心想维护好友帮对方掩饰杀人，却因饮醉酒与好友的前夫阮浩棕（饰演 Davis）发生一夜情，她认为剧中人对朋友爱意多过内疚感，不过，面对网民为她不值留言：「佢好惨呀！都冇做过啲乜，最后仲要畀自己好朋友杀死。」对此，她认为那种执着好似「前世是狗狗对主人忠心，今生保护主人」，但角色已算完成了一半保护的使命。

何沛珈献萤幕初吻似「两块皮摩擦」

提到何​沛珈与阮浩棕的激情吻戏掀起热话，何沛珈也有留意小红书上洗版式热讨，觉得好有感觉，并多谢观众支持，坦言为该剧献出萤幕初吻，拍摄时很紧张：「当时有好多镜头和好多对眼望住，感觉就似有两块皮摩擦紧。」不过有了经验后，她随后在其他剧集中与李尔晨拍激吻戏时已很熟练不尴尬，态度亦更主动。

何沛珈不介意剧集「无限合作」

何沛珈与阮浩棕的恋情已告一段落，但这幕亲吻戏引来网民想二人再续前缘？她表明：「剧集再续前缘系可以嘅，不过，剧中都系孽缘，拍剧点续都得啦。」
 

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