刘佩玥否认爆「重点提防男艺人黑名单」：只是得几个名唔系个list 「渣男」阮浩棕惨被配图：笑咗一下与我冇关

TVB剧集《非份之罪》一班演员昨晚饭局，提到单元剧《恐怖情人》中阮浩棕所饰演的渣男竟受外界欢迎，他感到超出预期，开心观众闹的只是角色而不是闹他，只可以说一声多谢。

刘佩玥现实中接受唔到渣男

在戏中刘佩玥饰演阮浩棕的前妻，从角色出发的话，抱着恋爱脑完全不觉得他是渣男，但现实中她表明完全接受不到前夫因醉酒搭上自己闺密(何沛珈)，她分析道：「其实与闺密无关，如果控制唔到身体、思想，唔好怪酒精，我又冇试过因为酒精乱咁搞，所以有承诺就要乖乖哋。」她又指，自己在现实生活中不会像角色中那么疯狂，而且很舍得断舍离，因为觉得人生苦短。

刘佩玥大赞好兄弟阮浩棕打算介绍女仔

刘佩玥大赞阮浩棕戏外是好兄弟，又是一个好男仔，打算介绍女孩子给他，笑言：「我觉得佢钟意一啲比较成熟理性，有自己想法，所以唔可以太黐身。」

阮浩棕何沛珈亲吻戏被网民想续前缘

阮浩棕在剧集中与何沛珈的亲吻戏好逼真，因而被网民指二人可以再续前缘？阮浩棕坦言，当日拍摄时二人是好朋友，亦是很专业的演员，剧本怎样便投入去做这件事，至于大家的想法，他不回应了，他表明，与何沛珈现在依然是朋友、追梦的伙伴，亦是关系好的朋友。

刘佩玥澄清「重点提防男艺人黑名单」误会

此外，早前有报道，刘佩玥爆出圈中流传一份「重点提防男艺人黑名单」，她即澄清，不是她爆出来，亦不是什么名单，只是得几个名字，不是一个列表。她却不知道为何有这报道，可能是一个误解，几个人名的误会，强调其实这些害群之马只是占少数人，身边合作过的对手都是很有绅士风度的。阮浩棕则煞有介事指：「咁啱个剧出街咪配咗我张图，我同佢对手嘅画面落去啰。」他急澄清：「渣男只系剧入面现实唔系㗎！我见到笑一笑啫，我知道一定唔关我事嘅。」刘佩玥笑住为他申冤：「同我合作过嘅男士都好好嘅，呢啲『名字』冇喺我身上出现，所以唔使去猜测。」她重申没有讲过名字，重点只是无论在职场或是演员，最重要的是沟通，合作是要互相尊重。