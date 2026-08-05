陈炜泄蜜见过朱晨丽有另一半：总之开心就好 叫佢快啲生仔《非份之罪》收视报捷望「翻生」拍第二季

刚播完的TVB剧集《非份之罪》一班演员昨晚相约到尖沙咀晚宴相聚，监制王心慰率演员陈炜、何沛珈、阮浩棕、单立文、吴伟豪、林秀怡、刘佩玥、韦家雄、张彦博、徐荣、邓智坚、贝安琪等出席。陈炜表示，这餐饭是单元结束后便开始约，她打算出钱请大家吃这餐饭，但不知道监制王心慰的安排。外界声音希望这套剧集开拍第二季？她表示，这问题完全不是自己能够回答的，不过她很想与其他单元的演员合作，只因她觉得，所有人演得好才有这个好成绩。不过，她笑言：「我在戏中的角色已经死了，但也可以翻生！」

陈炜对资深监制梁材远离世感伤心

前无线电视（TVB）资深监制兼戏剧组制作部经理梁材远（人称「材叔」）离世，终年75岁。陈炜表示感到很伤心，因为与他十分熟，郑则仕是他的御用演员，应该是这样材叔才起用她，陈炜指出，材叔除了是一位好监制外，也是自己朋友圈经常食饭来往的幕后好朋友，所以很伤心。

陈炜早知朱晨丽离巢冇担心

此外，闺密朱晨丽离巢，陈炜表明，很早便知道对方的工作安排所以没有担心，因为对方年轻貌美是个好戏的人才，问到朱晨丽是否打算结婚？她说：「不知道她，亦没有笋盘介绍，（你见过她的另一半？）有就好，（你之前已经见过？）系啰！总之她开心便好，叫她快点生孩子，（即是朱晨丽已经可以出嫁？）不知道，也要她自己点头才可。」