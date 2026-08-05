吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世

资深艺人吴丽珠（珠女）日前接受YouTube频道「橙色大笨象 Orange Elephant」访问，席间罕有地谈及多位圈中挚友的近况，包括刚经历挚爱施明离世之痛的李家鼎（鼎爷），以及正在与病魔搏斗的余慕莲和罗浩楷，言谈间流露著无限关怀与唏嘘。

李家鼎得悉施明离世当天原定与吴丽珠见面

对于李家鼎的前妻施明离世，吴丽珠表示非常心痛，透露因听闻李家鼎的饮食生意不太好，于是邀请李家鼎于3月底出席她举办的慈善斋宴，更计划一起唱歌，收观众的利是帮补一下鼎爷。惟活动当天下午便收到施明离世的噩耗。吴丽珠表示：「当日鼎爷冇嚟，我打畀佢，我话『如果系咁，你唔好嚟啦，节哀顺变』，之后直到而家我都冇再揾佢。」吴丽珠为免打扰对方，至今未有致电慰问，仅透过WhatsApp讯息提醒李家鼎保重身体。她认为：「家庭事呢，其实外人真系唔知咁多嘢，我只不过系关心鼎爷，最紧要他健康，同埋担心佢收入。」她选择给予朋友空间，默默送上关心。

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余慕莲思想负面 没胃口变瘦不少

谈及挚友余慕莲，吴丽珠更显忧心。吴丽珠早年曾透露曾在余慕莲家中借住一年，亦因此储到钱成功置业，因此视对方是大恩人，二人友谊维持至今。她表示，余慕莲因患上肺纤维化，无法再唱歌，因而变得非常负面，而且变得很瘦、没有胃口，她经朋友介绍她饮营养奶，希望情况有好转。吴丽珠分享：「佢（余慕莲）好negative，有时打电话俾我，又话『唉呀，我等死㗎喇，我钟意唱歌又无得唱，钟意旅行又无得去』，我就开解佢，叫佢唔好咁谂。」为了鼓励好友，吴丽珠特意将早前慈善活动上，安排余慕莲等一同唱歌，希望为她带来欢乐与动力。

罗浩楷饱受病患困扰心情低落

同样令吴丽珠牵挂的，还有近年健康欠佳、鲜有露面的罗浩楷。吴丽珠透露早前曾相约罗浩楷夫妇见面，察觉到饱受病患困扰的罗浩楷心情明显低落，甚至出现心灰意冷的状态，甚至表示不想生存。看到昔日充满活力的老朋友变得意志消沉，吴丽珠直言感到心酸，为此她不断从旁开解罗浩楷与他的太太。

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