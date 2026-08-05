前亚视一姐蔡晓仪近照回春圆润丰满 曾患思觉失调 称被落降头：情绪病令我有幻觉

54岁的蔡晓仪曾是亚视的当家花旦，淡出幕前多年，近日与昔日好友刘玉婷见面敍旧，近况罕有曝光。从流出的影片可见，她精神饱满，面色红润，状态极佳，虽然有点圆润丰满，但肌肤白滑冻龄，不仅气质不减当年，而且逆龄回春，令不少网民羡慕她的不老外貌。

蔡晓仪曾患思觉失调淡出娱乐圈

蔡晓仪当年在事业如日中天之际忽然淡出，一度传出她因私自接拍内地剧集而遭解约，甚至有被落降头等光怪陆离的传闻。她曾接受钟慧冰节目访问时终于解开谜团。对于私自接剧遭解约一事，她直认不讳表示：「当时有情绪病，所以做好多事唔系跟常规去做。」她更澄清了「被落降头」的传闻，坦言自己其实是患上了思觉失调。当钟慧冰一脸忧心问及思觉失调是否伴随幻觉时，蔡晓仪大方解释：「系有呢啲，我嘅情绪病令我有幻觉，误以为被人落咗我降头，其实唔系真实嘅事。但我幻想出嚟以为真，导致情绪出现好大问题。」

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蔡晓仪拍《我和春天有个约会》被封亚视一姐

蔡晓仪毕业于1990年亚洲电视艺员训练班，凭借出众的外貌，火速成为电视台的当家花旦，她曾主演多部经典剧集，包括《剑神不败》、《君临天下》及《我和春天有个约会》等，均是当年亚视的收视保证。淡出幕前的20多年间，她一直在家族的时装公司帮忙，至今仍然单身。随著回复状态，已不用再服情绪病药物的她，曾表示有意复出拍戏。

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