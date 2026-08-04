62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆

62岁1985年亚洲小姐冠军黎燕珊早前飞往马来西亚，亲到当地贺杨明与庄思明结婚。她在当地逗留期间到处品尝美食，连日放纵饮食过后亦不敢怠慢，今日（4日）在社交平台分享在健身室的高炒自拍照。相中她身穿黑色低胸小背心，尽现丰满好身材，并留言「食多了！抽空 #keep fit」，年过60岁依然状态大勇，未知是否因有爱情滋润而特别美丽。

黎燕珊子女长大放下家庭重担

黎燕珊现时生活写意，但感情路曾遇波折。当年她与前夫刘永的婚姻离婚收场，其后母兼父职，独力咬紧牙关抚养一对子女刘咏诗（Wynce）和刘德权（Dicky）。如今子女已经长大成人，大女刘咏诗已结婚成家，而细仔刘德权亦于英国修毕犯罪心理学毕业。看见一对子女拥有各自的新生活，令黎燕珊倍感安慰，终于可以放下家庭重担。

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黎燕珊与圈外人发展黄昏恋

黎燕珊现时过著写意的生活，但感情路曾经崎岖。她与前夫刘永的婚姻传因家暴问题离婚收场，其后母兼父职，独力咬紧牙关抚养一对子女刘咏诗和刘德权。近年子女已经长大成人，她终于放下重担，早前被好友钟慧冰大爆觅得第二春，她亦多次大方放闪，获得不少网民祝福。有指她在教会认识到现任男友Joseph Cheng发展「黄昏恋」，可见她已走出失婚阴霾。她曾被问及会否考虑再婚时，坦承对婚姻仍有憧，近日她到马来西亚亲自贺杨明与庄思明结婚，未知是否想沾喜气铺路再婚。