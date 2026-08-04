李蔓莹「中空战衣」游葡萄牙获伍允龙激赞 自爆与李静仪每晚Pillow Talk 江嘉敏穿心形小背心骚腰晒腿被指圆润

李蔓莹（Renee）、江嘉敏、谭玉瑛等今晚出席《剧场版 CHIIKAWA 人鱼岛的秘密》香港首映礼，李蔓莹透露与前女团成员李静仪（Heidi）于Podcast节目《李想之间》合作，大谈女性生活与日常话题，早前她们更一起首次去旅行同游葡萄牙。谈到她在社交网分享葡萄牙旅游靓相，可见她以「中空战衣」亮相。问到男友伍允龙可会介意？她笑说：「唔会㖞！佢会觉得好靓，同埋啲景色、妆容，觉得去旅行嘅女性仔特别靓嘅。」

葡萄牙首次同行「完全冇闹交」

问到可会考虑跟李静仪合作拍旅游节目？她笑言跟对方也想获得电视台赏识，但没有特定地方想去，反而今次跟李静仪首次同行旅游葡萄牙，更形容为「打大佬」。她说：「因为我哋第一次夹去旅行，无论食嘢、衣著品味，我哋都好好好倾，完全无闹交，仲要每晚Pillow Talk。」

江嘉敏带妹妹捧场CHIIKAWA

同场出席的江嘉敏，身穿开胸心形小背心衬短裤，既骚腰又晒腿，不过见她身形比以前变得圆润。她表示今次带同妹妹前来到场，因为妹妹很喜欢CHIIKAWA，又指妹妹已20岁从事OL工作，但对方未有想过要入行发展。问到妹妹会否为她的演出反映意见？江嘉敏笑指妹妹会赞完先弹为免她不开心，然后给予意见，近期亦有赞她在TVB剧集《非份之想》的演出。当笑指她身形变得圆润是否蜜运中，她即大反应说：「下！唔系嘛！（是否幸福降临？）呢排落雨少打网球，多啲工作都幸福嘅。」