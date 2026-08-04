Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李蔓莹「中空战衣」游葡萄牙获伍允龙激赞 自爆与李静仪每晚Pillow Talk 江嘉敏穿心形小背心骚腰晒腿被指圆润

影视圈
更新时间：21:45 2026-08-04 HKT
发布时间：21:45 2026-08-04 HKT

李蔓莹（Renee）、江嘉敏、谭玉瑛等今晚出席《剧场版 CHIIKAWA 人鱼岛的秘密》香港首映礼，李蔓莹透露与前女团成员李静仪（Heidi）于Podcast节目《李想之间》合作，大谈女性生活与日常话题，早前她们更一起首次去旅行同游葡萄牙。谈到她在社交网分享葡萄牙旅游靓相，可见她以「中空战衣」亮相。问到男友伍允龙可会介意？她笑说：「唔会㖞！佢会觉得好靓，同埋啲景色、妆容，觉得去旅行嘅女性仔特别靓嘅。」

葡萄牙首次同行「完全冇闹交」

问到可会考虑跟李静仪合作拍旅游节目？她笑言跟对方也想获得电视台赏识，但没有特定地方想去，反而今次跟李静仪首次同行旅游葡萄牙，更形容为「打大佬」。她说：「因为我哋第一次夹去旅行，无论食嘢、衣著品味，我哋都好好好倾，完全无闹交，仲要每晚Pillow  Talk。」

江嘉敏带妹妹捧场CHIIKAWA

同场出席的江嘉敏，身穿开胸心形小背心衬短裤，既骚腰又晒腿，不过见她身形比以前变得圆润。她表示今次带同妹妹前来到场，因为妹妹很喜欢CHIIKAWA，又指妹妹已20岁从事OL工作，但对方未有想过要入行发展。问到妹妹会否为她的演出反映意见？江嘉敏笑指妹妹会赞完先弹为免她不开心，然后给予意见，近期亦有赞她在TVB剧集《非份之想》的演出。当笑指她身形变得圆润是否蜜运中，她即大反应说：「下！唔系嘛！（是否幸福降临？）呢排落雨少打网球，多啲工作都幸福嘅。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
台风白海豚最新航班资讯。
台风白海豚︱游日注意！香港快运取消8.6至8.8至少10班机 明加开特别航班往返冲绳
社会
5小时前
黄文标转做仓务食茶记 《寻秦记》古天乐二弟回归平淡 患柏金逊症单身寡佬听天由命
黄文标转做仓务食茶记 《寻秦记》古天乐二弟回归平淡 患柏金逊症单身寡佬听天由命
影视圈
7小时前
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
8小时前
陈凯琳回应影院风波 证二仔被「淋Cream」已报警：好心痛 儿子疑踢凳惹女观众发难
01:12
陈凯琳回应影院风波 证二仔被「淋Cream」已报警：好心痛 儿子疑踢凳惹女观众发难
影视圈
3小时前
王菲20岁细女李嫣近照流出 经历4次手术已除兔唇痕迹 脱胎换骨颜值升级
00:44
王菲20岁细女李嫣近照流出 经历4次手术已除兔唇痕迹 脱胎换骨颜值升级
影视圈
1小时前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
陈凯琳仔仔睇戏兴奋踢椅背 被指太嘈遭忌廉淋头 案件列普通袭击警缉一女子
01:12
陈凯琳仔仔睇戏兴奋踢椅背 被指太嘈遭忌廉淋头 案件列普通袭击警缉一女子
突发
2小时前
唐诗咏爆喊忆母呕血突离世  自责诉心声惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影响巨大导致离巢？
唐诗咏爆喊忆母呕血突离世  自责诉心声惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影响巨大导致离巢？
影视圈
7小时前
星岛申诉王 | 稻香爆炸事件 主角独家开腔 碎片四溅险盲 敦促酒楼负责
02:42
星岛申诉王 | 稻香爆炸事件 主角独家开腔 碎片四溅险盲 敦促酒楼负责
申诉热话
5小时前
「满屋日本料理」全线结业！大埔最后分店8月落闸 加码推晚市无限时任食优惠 网民：已经冇高质日式放题了
「满屋日本料理」全线结业！大埔最后分店8月落闸 加码推晚市无限时任食优惠 网民：已经冇高质日式放题了
饮食
10小时前