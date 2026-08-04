梁家辉现身机场一举动体现真实人品 偕老婆江嘉年旅行 宠妻40年感情有增无减

68岁的梁家辉早前凭《捕风追影》第5度赢得香港电影金像奖影帝，演技精湛无容置疑，他在幕前固然发热发亮，私底下的亲切人品，更令网民佩服。近日有网民在机场，正在准备登机前，偶遇梁家辉及其老婆江嘉年，除了大明星的风采外，他的一个举动，体现出他的真正人品，获网民激赞。

梁家辉双手递证件零明星架子

根据网民分享的照片，当天梁家辉与老婆江嘉年现身机场，准备办理登机手续。身为影帝的他，打扮极为朴实低调，他身穿一件绿黑横间长袖T恤，浅色牛仔裤，虽然他戴住太阳眼镜，但还是被网民一眼认出，当天他亲自孭著一个黑色背囊，全程未见有助手陪同。在柜枱前，当工作人员需要核对其护照时，梁家辉非但没有任何架子，反而身体微微前倾，并有礼地以双手将护照递上。这个充满礼貌的细节，被网民捕捉下来，照片在网上流传后，许多网民纷纷留言，称赞他「细节见人品」、「真正的巨星，谦逊有礼」。

相关阅读：梁家辉与老婆江嘉年恩爱现身 宠妻举动罕曝光 影帝明显消瘦惹担忧

梁家辉拖住老婆到大孤山祈福

梁家辉不仅以其谦和品格备受尊重，他与老婆江嘉年数十年如一日的深厚感情，更是演艺圈中的佳话。两人结婚至今依旧恩爱如初，是圈中公认的模范夫妻。就在近日，亦有网民分享偶遇梁家辉夫妇到辽宁大孤山游览祈福。照片中，两人同样穿著简洁的休闲服饰，脸上挂著随和的笑容。无论是在古朴的石板路上漫步，还是上下楼梯，梁家辉始终紧紧牵著老婆江嘉年的手，全程十指紧扣，步履一致，夫妻间的默契与恩爱之情，在不经意间表露无遗，网民纷纷羡慕他们婚后多年，感情有增无减。

相关阅读：梁家辉结婚40年极致宠妻 十指紧扣拖实老婆登大孤山祈福 74岁江嘉年有爱滋润罕有性感