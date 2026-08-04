苏雅琳新剧与卢瀚霆亲密戏未拍留最尾 COLLAR澳门骚突取消感可惜 25岁生日青春开始：盼夺新人奖

COLLAR成员苏雅琳（Ivy So）今日25岁正日生日，仍勤力开工出席雪糕品牌月饼宣传活动，并顺道与粉丝见面举行派对，吸引数十位歌迷提前到场守候。Ivy So受访时感觉时间转眼过去，由20岁初出道至今已经五年，有幸让大家见证自己成长：「我咁讲惊畀人闹，但25岁好似先系青春嘅开始！19、20岁好似仲系𡃁妹，妈妈都觉得我系小朋友。25岁真系大个咗，经历咗好多社会考验。」有感成熟后要继续努力工作，笑言生日愿望要健康与事业有成：「希望心灵同身体都健康，芯駖都要健康！我同COLLAR都要一齐多啲骚。（愿望包括得到新人奖？）当然想攞，系一个重大嘅肯定！最紧要大家钟意我嘅歌，专注喺工作、唱多啲自己钟意嘅歌！」

苏雅琳新剧日开夜开曾片场过夜

苏雅琳近日忙于拍摄港版《金秘书为何那样》剧集，直言剧组「日开夜开」，今日生日仍要开工但可以九点回家与家人庆祝，「今日有时间同屋企人食饭，因为我应该有一个月冇同屋企人食过饭！今日真系齐齐整整聚埋一齐。」由于忙碌拍摄，Ivy So较少机会与家人见面，父母亦特意在剧集开拍前探班，并准备营养补充品，有时拍剧通宵达旦更未能回家过夜：「有试过喺片场过夜瞓觉！我哋拍屋企景楼上有多一间房，有张床可以喺度瞓。有时一日瞓得四个钟，为争取时间瞓多阵。」透露剧集进度已完成三分一，主要外景部分已经完成，稍后将会进入办公室场景戏份，会有更多演员参演。

苏雅琳大赞卢瀚霆贴心冇压力

早前Anson Lo卢瀚霆与Ivy So在赤柱街头拍摄亲䁥戏份被传媒捕获，拥抱与亲吻戏份相当甜蜜，她笑指：「最亲热嘅戏份未拍，留返最尾。一来大家会熟络啲安心啲；二来编排场景要去到最尾。（与AL拍亲蜜戏感觉如何？）大家都好专业，OK嘅，佢都好贴心，冇乜压力。」

COLLAR澳门骚突取消冇问原因

COLLAR与泰国女团4EVE原定下月于澳门合作开骚，今日主办机构新濠影汇突然宣布因「不可抗力因素」取消。Ivy So回应事件时表示未刻意询问取消原因：「据我所知系唔关票房嘅事，可能其他不可抗力嘅原因，我哋都冇特登去问清楚。真系好可惜。」Ivy So透露尚未与4EVE展开排练，没有浪费双方时间与心血，此前已经见面合作过一次，希望将来会再次有同台机会。由于COLLAR将会推出全新团歌，Ivy So亦觉得减少一个演唱宣传新歌的平台甚可惜，寄望在其他舞台能够为观众演唱新歌。

COLLAR日本拍MV取景富士山人烟稀少

COLLAR最近全团到日本拍摄MV，Ivy透露取景地在东京近郊、富士山一带，未受熊本县一带地震波及，亦因取景地偏远人烟稀少，未能了解当地人对灾情的感受，但仍衷心祝福世界各地的人都安好。到日本拍摄MV行程紧密，Ivy So笑言旅程最后45分钟才有机会到酒店附近Outlet行街购物：「我买咗一个银包，因为旧𠮶个用咗好耐喇。（哪位成员收获最丰富？）许轶啰，佢买咗人生第一对属于自己嘅高踭鞋，好似睇住佢慢慢大个女咁！」