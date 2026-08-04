陈凯琳带子睇戏遭公审风波 陈嘉宝公开细路安静秘技 为3女遮样不想太细个面对外界眼光

3女之母陈嘉宝(Anjaylia)今日到长沙湾为ViuTV拍摄节目《人妻私房料理》，她称最拿手是今日煮的番茄牛肋条，因这道菜可以一变成三至四道菜，非常方便，另外一道菜是椰青大蚬。她觉得作为女性比较辛苦，有时好想令小朋友满足，又好想她们有回忆，所以会亲自下厨。这个年代为要照顾小朋友，大家都各出奇谋。暑假已经将3女放到度假营，自己便可以专心煮餸。

陈嘉宝3个女「长期一个墟」

陈嘉宝三个女女分别是4岁、6岁及7岁。她形容三个女儿遗传了爸爸的基因非常活跃，她笑言：「3个女人一个墟，我屋企长期有一个墟！」所以她用不同方法耗尽她们的精力，老公会带她们去滑水，大女每星期要上两次练水堂，每次也要游水几千米，成功将她们的精力消耗。

陈嘉宝带小朋友睇戏有技巧

问她可有留意陈凯琳带孩子到戏院看电影时，被网民投诉喧哗及淋忌廉一事？她表示没有深入去看。自己也会带孩子们去看电影，但却没有遇到不快事情。问到小朋友是否一定会兴奋？陈嘉宝说：「细个时带小朋友去睇戏有啲技巧，可能小朋友见到黑会惊，我哋会买最后一排位，有咩事即掩住佢哋个嘴往后拖，比如买定爆谷塞住佢哋个嘴，又会带备三份食物盒公平分配食物等。」

陈嘉宝老公1打3带女睇戏

最近老公1打带3女睇戏，陈嘉宝却去剪头发，事后她问小朋友是否睇得开心？女儿回复是爸爸最开心，因为是一套外国卡通片，笑点全击中老公的心，更爆爸爸边睇边开心到喊，反而小朋友好冷静。

陈嘉宝为小朋友出镜加太阳眼镜遮样

问到怕不怕因为艺人身份特别被人留意成为焦点？陈嘉宝表示自己太年轻入行了：「所以好细个面对紧，我都唔想小朋友咁细个就要面对呢啲说话及眼光，所以小朋友出镜加太阳眼镜遮样，希望佢哋可以生活得开心啲。」

陈嘉宝不想小朋友太年轻面对外界眼光

问到怕不怕因为艺人身份特别被人留意成为焦点？陈嘉宝表示，自己太年轻入行了，很年轻已经面对着，她说：「我觉得不单小朋友，但也没办法，尽力教尽量做，但也不想小朋友年纪这么少便要面对一些说话或那么多眼光，如果他们出镜的话会为他们加一副太阳眼镜及遮样，对我来说是一种方法，希望他们可以生活得愉快些。」

