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廿四味Brian主持狂讲「春X」 冯德伦面露尴尬：你以前系咪咁多粗口 网民斥粗口多过内容

影视圈
更新时间：21:00 2026-08-04 HKT
发布时间：21:00 2026-08-04 HKT

52岁的Hip Hop组合「廿四味」成员李凯贤（Brian）近年活跃于网上节目，日前他邀请冯德伦担任其YouTube节目《Let's Go Eat with Brian》访问嘉宾。两人在节目中大谈经典漫画，Brian李凯贤在对话过程中继续维持其一贯作风，说话频频夹杂中英文粗口，期间讲到日漫《去吧！稻中乒团》时，更公然提及「春X」等字眼。面对李凯贤连番爆粗，一向斯文的冯德伦面露尴尬神色，更反问：「你以前系咪咁多粗口？」节目播出后，不少网民对李凯贤的主持风格大感不满，纷纷留言炮轰他在嘉宾面前过于粗俗，表示：「睇得出冯德伦唔认同，好尴尬」、「私底下吹水无问题，出镜咁样只会令到嘉宾好老尴」、「粗口仲多过内容」、「讲粗口又唔系流利，好似啲小朋友啱啱学识讲粗口咁，觉得好有型」、「佢之前讲粗口畀人赞好笑，就真系以为好多人钟意听佢讲粗口…」、「佢应该觉得自己好风趣」，认为他在访问中要收敛一点。

Brian李凯贤称讲粗口问心无愧

事实上，这已非李凯贤首次因粗口问题引发争议，早前他与伍咏薇主持HOY TV节目《九运会客室》时，已被网民狠批其满口粗言秽语，严重影响观感。对此李凯贤曾大方回应，坦言自己已经习惯这种说话方式，亦不会理会外界批评。他强调不会刻意减少讲粗口，更直言：「一系用一系唔用，例如what the fxxk，唔会话what the freak。」虽然其好友陈伟雄（阿肥）曾劝告他，讲粗口最重要的是出发点，用来加强语气无伤大雅，但也建议他多听取别人意见寻求进步。李凯贤虽认同好友看法，但被问到会否听取观众意见时，他则坚持己见：「唔会，问心无愧，如果我做错事，梗系唔得啦！问心无愧就做返自己得喇，最紧要大家开心，大家笑。」

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Brian李凯贤精通五种语言被封「滑板教父」

尽管主持风格备受争议，但李凯贤近期却因其夸张又贴地的表达方式而人气急升。早前他在网台节目中以极度爆笑的食评介绍甘棠烧鹅的叉烧，力赞「烧鹅都dope」、形容叉烧是「Hermès版叉烧」、「要著两条裤」，夸张演绎意外成为Threads上的热门潮语。其实李凯贤不仅是「廿四味」成员，他精通英、粤、国、日及韩五种语言。热爱滑板的他早于1999年创办滑板店8FIVE2，现为香港滑板协会主席，素有「滑板教父」之称，他亦有拍摄电影《飞砂风中转》、《私人会所》，并在电影《寻秦记》客串。

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