季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳

80年代TVB处境剧《季节》是香港电视史上极具代表性的长篇短剧，最初《季节》推出只是为力挽救《欢乐今宵》的收视，以15分钟短剧环节播出，本暂定200多集，但后来因反应良好，成功吸引大量观众追看，掀起了极高的收视热潮与话题度，于是开创了独立篇章并加长集数，最后共有389集，直至1989年才完结。

「唐泰」朱瑞棠90年代初淡出幕前

剧集主要围绕唐家的大家庭恩怨与生活琐事展开。剧中对刻划80年代香港的中产与草根家庭伦理关系极为细腻，饰演「妈打」的邓碧云因精湛演技，将「妈打」一角演得入木三分，自此「妈打」（Mother）一词在香港社会广泛流传，成为「母亲」或「精明主妇」的代名。饰演邓碧云丈夫的「唐泰」朱瑞棠亦大有来头，不过在1990年代初淡出幕前，多年来鲜有消息流出。

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朱瑞棠早已移民加拿大多年

近日有网民在Threads发文称发现当年在《季节》饰演「唐泰」的朱瑞棠近况：「上年呢个post，原来戏中妈打嘅老公「唐泰」朱瑞棠先生，好犀利102岁，移民咗外国好多年。」原来朱瑞棠早已移民加拿大多年，当日是已故议员陈家诺（Arnold Chan）的遗孀、同样议员的Jean Yip探访选民，她表示：「参观一位102岁的选民及其妻子。他曾是香港一名电视肥皂明星和健身教师。在闲暇时间，他喜欢制作剪贴簿。认识任何人吗？」相中所见，朱瑞棠的精神状态甚佳，全程面带灿烂笑容，其中一张照片里，朱瑞棠与太太和Jean Yip围绕在一张摆放著报纸、剪刀和放大镜等物品的桌子旁，相信闲时朱瑞棠是用放大镜睇报纸倾偈。

朱瑞棠家居布置俨如「个人博物馆」

不过最吸引的朱瑞棠的家居布置，俨如一个「个人博物馆」，墙上挂满朱瑞棠大半生的珍贵时刻，由1945年中央警官学校毕业、去到台湾竹东镇做警察所所长嘅威水黑白相，到后来投身演艺圈参与香港电台（RTHK 1987及1996年）节目的经典合照，见证住丰富的人生阅历。除此之外，家中挂了不少书法字画，书架上又摆满奖座同纪念牌，充满书卷气息。不过讲到最温馨，必定是朱瑞棠与太太由1953年到2022年点滴的「金婚纪念」相集，旁边摆放了不少朱太年轻时靓相。不少网民留言「劲！认得佢，祝身体健康。」、「春风化雨，桃李满门 祝福朱老师、朱师母福寿双全，颐养天年！」

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朱瑞棠背景大有来头

朱瑞棠背景大有来头，1948年毕业后演出黄鹤声执导的电影《连生贵子》，朱瑞棠当第二男主角，但因感到拍电影生活不能安定而离开影圈，在母校真光中学当体育老师长达30年，林燕妮及李碧华为他的学生，此期间一直参与话剧的工作及演出，朱瑞棠更曾获第一届香港舞台剧奖推荐奖「剧艺金禧贡献奖」及第十二届香港舞台剧奖推荐奖「终身成就奖」，朱瑞棠曾在2010年返港为母校重出江湖，在75年校庆话剧《吾爱吾妻》中担任导演及客串一角，当时他曾在访问上表示最重要是做人有目标，因他相信有充实的生活才能保持健康，至于会否再拍电视剧？朱瑞棠说：「03年攞终身成就奖后就唔再演出喇！希望最高峰时离开。」

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