81岁「风流才子」陈欣健首开腔回应《东周刊》直击与年轻索女烟韧逛超市 避谈关系：身边好多朋友唔使每次解释

81岁「风流才子」陈欣健（Philip）被《东周刊》独家直击孖年轻索女烟韧逛超市，他回应《星岛头条》时没有正面回应和年轻索女关系，他说：「我身边好多不同年龄同不同性别嘅朋友，有社交圈子嘅，亦有工作关系而需要见面嘅朋友。我冇需要俾人见一次解释一次喇！」

陈欣健自认闲不下来

问到是否晚年都多朋友陪伴不愁寂寞？他认同说：「我就是闲不下来嘅人，假如你24小时跟住我，你会俾我身边唔同朋友嘅数目同身份吓亲，有男有女，有老有少。」他强调不怕惹绯闻，只是讨厌！

陈欣健拒将患病妻子拉进讨论

对于他坚守婚姻承诺，悉心照料患认知障碍症的妻子张蓉蓉逾十年，问他会否担心绯闻惹来非议？他即敏感回复：「不要将佢拉进讨论区吧。谢谢你！」