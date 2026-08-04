陈凯琳回应影院风波 证二仔被「淋Cream」已报警：好心痛 儿子疑踢凳惹女观众发难

陈凯琳（Grace）早前带三名儿子到金钟欣赏电影《蜘蛛侠：英雄重生》，事后有网民在网上控诉，指陈凯琳三个小朋友不断说话、大笑大叫影响其他观众，但家长全程放任不管，直到完场后才发现这个家长竟然是陈凯琳。帖文引发网民讨论，有网民批评陈凯琳，亦有网民为陈凯琳护航：「佢囝囝好鬼文静…」、「听到啲人讲好似话个女人倒咗啲嘢落佢个仔个头度。」陈凯琳今日（4日）到长沙湾为ViuTV拍摄节目《人妻私房料理》时，亦就事件作出回应，承认当日确实发生了「淋Cream事件」，事后已报警备案。

陈凯琳指儿子被淋Cream受惊已报警

陈凯琳就事件表示，作为母亲，对小朋友的行为需要负责：「可能我们平日同小朋友的习惯，我们都未必会好留意，在公众场合可能声调会对别人来说是一个噪音，尤其是睇戏，有时小朋友好兴奋会有点反应，如果这样骚扰到别人，我真的要讲声对不起。」她坦言，在父母眼中这也是正常反应，但不能否定别人的观感，澄清当时并没有人跟她作出投诉，又承认当日确实发生了「淋Cream事件」，指二仔被「淋Cream」到后受惊，事后已报警备案，因此未能透露太多，她认为小朋友未必能理解发生了甚么事情，要给予小朋友知道妈妈会尽力保护他。

陈凯琳二仔疑兴奋踢凳惹女观众发难

虽然陈凯琳称当下没有人向她投诉，但据消息指，事件发生于7月30日下午，陈凯琳与儿子在戏院观影期间，其6岁二仔因一时兴奋不慎踢到前排女观众的椅背，陈凯琳当下虽已即时向对方致歉，似乎证明陈凯琳当时知道儿子行为影响到人。而据悉在观众散场时，该名女子疑因不满而突然发难，涉嫌直接向陈凯琳儿子的头部泼淋不明乳状液体，随后迅速离开现场。爱子心切的陈凯琳在咨询后，已于翌日前往中区警署报案，幸好儿子并未受伤。目前警方已将案件列作「普通袭击」处理，并正全力追缉涉案的一名中国籍女子。

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陈凯琳自知艺人身份令每事被放大

陈凯琳指，当时有现场观众目睹事发过程，一位妈妈并即时对她伸出援手递上纸巾，她十分感谢大家的帮忙。问她可以安抚小朋友的情绪？陈凯琳表示，就事件她与老公郑嘉颖已经好好去反映这件事，在安抚好小朋友，令他们没有那么惊慌后，也跟他们说：「没办法你的爸妈是艺人，很多时做的事会被人放大，先要接受，我们有自己的责任，作为爸妈已经觉得自己做得很好，仍努力教好小朋友，去公众场合可能有少少兴奋令人误会，我们会再警惕多一些，除了我教他们之外，孩子们也要配合，他们很明白，之后我带他们出去食午餐，他们也说我们会更乖，其实我相信每个人网上也有很多版本，也有些人的说话令小朋友不太好听，做过小朋友也好，现在有小朋友的人也好，我也希望大家对小朋友善良一点，不要给予他们那么大压力，因为他们已经面对很大压力要去上学。」她指小朋友学校的其他家长很好，并未因他们的身份而有特别的看待。

陈凯琳指二仔受事件影响不开心

陈凯琳坦言，6岁的二仔即将升小学，不想再让他增加负担，问到就事件可有感到不开心？陈凯琳称，起初有不开心，因为件事发生在自己小朋友身上，而作为妈妈其实有一刻觉得，自己是否可以更好去保护自己的小朋友。尤其是二子刚刚6岁，他在家中是一个最单纯和真诚的小朋友，又努力去做好自己培训的人。她说：「所以当他被这样伤害时，我是好心痛的。」她指，作为父母与他去一齐分析这件事：「我门怎样可以自己做好一些，作为妈妈可以怎样保护到他，讲完这些不同步骤程序之后，家中有一种感觉，现在将这件事放在这里，继续向前行，不可以就事件而恐惧，以后不带小朋友到戏院睇戏是不对的，正面面对这件事。」

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陈凯琳重申会请儿子控制音量

对于被翻旧账，指她过往一家人在飞机上嘈吵？陈凯琳表示，绝对会叫小朋友控制音量，她说：「学习到小朋友顾及别人，尊重场合更会提点，对我是好好的学习，（有指你乘坐电车时将袋放在身旁两边的座位上？）不知怎样回应，可能当时其他地方有位置，我会再留意，不好意思。」

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陈凯琳自认厨艺不精

此外，陈凯琳表示，今日煮了「菠萝炒牛肉」及「粉丝虾煲」两道菜，笑指被主持问到是否经常入厨，她说：「我说不是，但我其实好钟意吃东西，可能一个为食的人对于吃都有要求。」她笑称当年参加《美女厨房》时是一名地狱厨神，连虾肠也不懂挑，因此今次要「在失败的地方企翻起身」煮虾煲。

问到老公郑嘉颖及三位儿子对她的厨艺评价？她笑言：「主持人问我会不会用厨艺去维持婚姻？我说，我不入厨房就会维系到，哈哈！因为我自己煮餸不是好叻，但老公生日，如果可以亲手煮煮餸给他吃是很窝心的。」不过她透露老公生日当天自己要到成都工作，而老公并非需要仪式感的人，将会提前在家吃饭便可以。

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