御廷谣丨零宣传突袭Viu首周收视横扫 拆解五大亮点全 吴谨言产后复出孖陈哲远上演君臣恋 郭品超逆龄颜值登热搜

由陈哲远和吴谨言领衔主演的全新权谋大剧《御廷谣》在几乎零宣传下突袭开播，首播即以惊人气势横扫各大收视榜！剧集讲述大宁王朝首位三元及第的女状元孟廷辉（吴谨言饰），与表面温吞实则城府极深的少年帝王英寡（陈哲远饰），从君臣搭档到并肩作战、联手肃清朝堂不公的热血逆袭故事。接下来为你整理剧集五大亮点，以及观众热讨之处，一同感受Viu全新陆剧《御廷谣》的魅力。

孟廷辉冒名赶考过关斩将

《御廷谣》首周讲述寒门孤女孟廷辉为筹科举路费在书院兜售笔记，遭刺史外甥女蒋美儿霸凌抢夺准考证，她直接空手夺刀硬刚反杀。另边厢，少年帝王英寡微服查军械案遭刺客追杀，两人意外在酒楼相遇，孟廷辉竟反手把他推出去挡刀，英寡认定孟廷辉满口谎言，孟廷辉对陌生男子也充满防备。

英寡暗中观察视为「打破世家垄断的棋子」

之后孟廷辉为救好友卷入九幽军械案，准考证被烧只能冒名赶考；英寡暗中观察，发现她是打破朝廷世家垄断的绝佳棋子！孟廷辉一路过关斩将，在科举中崭露头角，更揭露舞弊黑幕，初踏京都进入察闻院；英寡则小试牛刀敲打权臣，两人从互相利用逐渐生出默契。

孟廷辉三元及第成为女状元

后来孟廷辉三元及第成为女状元，正式上任察闻院主事，并以铲除横行霸道的虎啸帮为首要任务，这帮人为非作歹，背后靠山是却左相徐亭。孟廷辉顺藤摸瓜抓到虎啸帮二把手，结果刑部暗中勾结，群臣随即联名上奏弹劾！稍后孟廷辉获释后重回察闻院，但她依旧坚持己见，认为法律不应保护恶人，更棒打虎啸帮为民除害，围观百姓虽然拍手叫好，可是刑部尚书斥责、左相弹劾接踵而来；使英寡再次指她仗势无法无天，这一次的愤怒更远比上次复杂⋯⋯孟廷辉的逆袭才刚刚开始，她和英寡能否经得起权力与情感的双重考验呢？

《御廷谣》 5大必睇位

1.吴谨言产后复出首部古装大女主

从《延禧攻略》魏璎珞到《墨雨云间》薛芳菲，被封为「大女主逆袭专业户」的吴谨言，这次在《御廷谣》饰演大宁首位三元及第的女状元孟廷辉，有别过往多半为了复仇而生的悲情氛围，这次她展现了大女主极强的自主与事业心，吴谨言形容角色「一刻都闲不下来」，网友也指孟廷辉一角非常讨好：「吴谨言就是很适合演这种角色」、「角色智商在线，看得很爽」！陈哲远在直播宣传时点出吴谨言精准抓住了角色的「根」，让观众对于角色引发共鸣。此外，一场牢狱戏中她被真蛇缠身，花絮中虽吓得惊呼连连，但是在正式拍摄时她仍强忍恐惧完成，十分敬业。

2.陈哲远首次挑战少年皇帝

继人气剧《偷偷藏不住》后，陈哲远彻底颠覆形象，化身冷峻少年皇帝英寡。这是他第一次挑战帝王角色，坦言起初接到角色时非常开心，以为能体验呼风唤雨的感觉，没想到真正投入拍摄后，帝王的身不由己彻底改变了他的认知。

剧中英寡14岁登基，没兵权、没心腹，陈哲远形容这个角色最迷人之处在于其内在的「反骨」：表面沉稳克制，私下却极具野心，愿意为了天下百姓去改变旧有。有剧评人指出，陈哲远的表演细节经得起推敲，从步伐的节奏、坐姿的松紧，到眼神收放的一瞬，他把力气放在别人看不见的地方，为了演好一个讲究礼法的皇帝，他连一个叉手礼都在直播时反复练习了七八分钟。

3.男女主双强博弈势均力敌

不同于一般古装剧先恋爱后成长的设定，《御廷谣》以男女主双强联手的角度出发：帝王英寡一手推动女子科举，遗孤孟廷辉凭借过人才学成为大宁首位三元及第女状元；她拒绝帝王册封入宫，选择进入独立于两相六部之外的察闻院。剧集将权力斗争、人物成长与情感发展交织在一起，感情线仅作为支线点缀，不存在女主依附帝王换取生存资源的老土情节。

4.49岁郭品超逆生长抢尽风头

《御廷谣》的豪华的配角阵容绝对是这部剧的隐藏彩蛋！剧组找来男神级演员郭品超特别演出宰相古钦一角，再加上盛一伦、梁永棋、赵昭仪等实力派演员助阵，让整部剧的颜值与演技层次再上一层楼。

其中讨论度最高的，绝对是饰演右相古钦的郭品超。剧中他初登场便以一袭飘逸白衣现身，气质爆棚，让不少网友惊叹现年49岁的他保养得宜：「梦回当年《斗鱼》时」、「颜值不输现在的流量小生」、「右相太帅了」，剧集开播后「郭品超逆龄」、「郭品超半百花美男」等关键字更一道登上微博热搜！

5.开播即创收视奇迹

《御廷谣》首周剧情精良、节奏明快，迅速交代朝廷局势和主要人物关系，获剧迷大赞：「主角的对手戏很有张力」、「没有花费过多篇幅在铺陈」、「剧情非常快速，绝不拖泥带水」，势不可挡！

