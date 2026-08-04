「安Bon CP」周嘉洛林凯恩IG冇互follow惹揣测 网民：滕丽名林淑敏2.0？ 戏外关系引关注

TVB处境剧《爱·回家之开心速递》的经典CP「安Bon恋」的金城安（周嘉洛 饰）与Bonnie（林凯恩 饰）于昨晚（3日）剧情中正式分手，引发网民洗版式怒轰，指责TVB让「开心速递」变「伤心速递」，而葱头（丘梓谦 饰）亦成为众矢之的。剧中「安Bon恋」告终，戏外演员的关系亦成为网民热议话题。继早前有网民发现滕丽名IG取消关注林淑敏，同剧的吕慧仪同样未有关注对方，加上受访时「面阻阻」引发不和揣测后，再有网民发现周嘉洛与林凯恩的IG也没有互相追踪。

周嘉洛林凯恩戏内分手戏外不和？

继早前有网民发现滕丽名IG取消关注林淑敏等同剧演员后，引发网民讨论剧中的演员似乎并非如宣传般好感情。近日再有网民发现周嘉洛与林凯恩的IG竟然也没有互相追踪，有留言指周嘉洛宁愿追踪「情敌」丘梓谦的IG帐号，也没有追踪林凯恩，令网民热议二人戏外是否不和，变成「滕丽名林淑敏2.0」。

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林凯恩疑因遗失手机致IG好友清零

虽然周嘉洛与林凯恩的IG追踪状态引起揣测，但亦有粉丝立即留言澄清。有网民解释，林凯恩数年前曾因遗失手机导致性感照外泄，之后为安全起见，其IG帐号移除了所有追踪的好友。虽然部分朋友已重新追踪，但周嘉洛可能只是一时忘记，并非关系不睦。事实上，二人仍不时在IG分享合照，周嘉洛亦会留言互动，可见关系依然友好，打破不和传言。

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滕丽名林淑敏受访「面阻阻」传不和？