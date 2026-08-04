马蹄露出席杨明庄思明婚礼抢得花球未获祝福 网民：唔好同后生女争 马米高惊爆姑姐已嫁？

杨明与庄思明前日（2日）于马来西亚举行婚礼，逾百艺人到贺媲美台庆，星光熠熠。到了抢花球环节，已经58岁的马蹄露，在众多单身女士中脱颖而出，成功抢到花球。从网上疯传的影片可见，新娘子庄思明转身抛出花球的一刹那，现场尖叫声此起彼落，马蹄露反应极快，精准地飞身接住花球，接到花球后的她，兴奋得欣喜若狂，一边高举花球，一边跑到台前与庄思明热情拥抱，更当场高举战利品合照，灿烂的笑容，充满喜悦之情。

网民劝马蹄露不要抢花球

马蹄露抢得花球的片段曝光后，网民不仅未有送上祝福，反而一面倒嘲笑她，认为她已年近花甲，又曾经结过婚，不应再与现场一众年轻的未婚女士争夺象征「待嫁好运」的花球，纷纷留言：「好心唔好接啦」、「真心觉得佢嫁唔出」「接到都应该让俾未嫁过果𠮶啲」，甚至直指她「唔好同后生女争」。虽然争议不断，但亦有网民标记马蹄露的姪仔马米高，留言「恭喜姑姐喜获花球」，想不到马米高随即爆出马蹄露的婚姻状况：「佢一早嫁咗俾TVB啦。」，高EQ地为姑姐化解尴尬。

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马蹄露曾经有过2年婚姻

马蹄露于1996年加入处境剧《真情》饰演刁蛮泼辣的「May May」「归亚美」，当年她凭借此角一炮而红，更于《万千星辉贺台庆1997》夺得TVB特别增设的「最厌恶角色演绎大奖」。虽然银幕前常演丑角和恶女，但马蹄露曾在1995年与酒吧老板Victor结婚，可惜婚姻仅维持两年，便离婚收场，其后她又曾与来港交流的外籍大学教授Mark Andrea发展异地恋，以及与一名德国籍商人拍拖，无奈全部未能开花结果，至今仍是单身。

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