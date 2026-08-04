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陈山聪美国华裔小姐竞选惊喜现身 献唱六首歌炒热全场 亲手为冠军林雅雯披上彩带

影视圈
更新时间：17:45 2026-08-04 HKT
发布时间：17:45 2026-08-04 HKT

「第23届美国华裔小姐竞选总决赛」日前于康州举行，全场座无虚席，吸引来自纽约、康州、波士顿等地观众到场支持。历时两个半小时的演出掌声与欢呼声此起彼落，获现场嘉宾及观众一致好评，视帝陈山聪的惊喜现身绝对成为全晚焦点。

陈山聪惊喜现身成全晚焦点

大会特别嘉宾、TVB视帝陈山聪成为全晚焦点。他先后演唱《狂野之城》、《喜欢你》、《永远爱著你》、《好戏在后头》、《爱在记忆中找你》及《追》等多首经典歌曲，演唱《爱在记忆中找你》时，他更走到台下与观众近距离握手互动，全场欢呼不断，气氛热烈；最后更与九位佳丽一同完成旗袍展示，成为全晚最具艺术气息及文化特色的演出之一。

佳丽林雅雯与陈山聪合唱《月亮代表我的心》

陈山聪表示，非常感谢美国华裔小姐选美会的邀请，以及观众的热情支持，令他留下深刻印象，希望未来有机会再次与大家见面。在五强最后决赛中，五位佳丽除接受即场问答外，更与特别嘉宾陈山聪合作完成情境演出，全面考验临场反应、表达能力及舞台魅力。其中7号林雅雯（Ya Wen Lin）表现尤其突出，她不但自然投入角色，更即席与陈山聪合唱《月亮代表我的心》，表现淡定自信、反应敏捷，获得评判一致高度评价，充分展现新一代美国华裔小姐应有的智慧、气质与自信。她亦成功获得冠军，由特别嘉宾陈山聪亲自披上冠军绶带。
 

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