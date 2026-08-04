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夫妻的博弈丨卷抄《和我老公结婚吧》疑云？网民列差异反击 高海宁演患癌妻被指似朴敏英

影视圈
更新时间：20:00 2026-08-04 HKT
发布时间：20:00 2026-08-04 HKT

由无线（TVB）与优酷（YOUKU）联合出品，由钟澍佳总监制、黄国辉监制、梁敏华总编剧的《夫妻的博弈》昨晚（3日）于翡翠台播出。《夫妻的博弈》由高海宁、马国明、郭柏妍、黄智贤、陈晓华、张颕康、游嘉欣及邓智坚主演，故事讲述罹患癌症的姜幸如Senna（高海宁 饰）撞破丈夫Mark（张颕康 饰）与唯一闺密潘雪文Sherman（郭柏妍 饰）奸情后离奇遇上车祸，惊醒后方知坎坷人生竟是一场「预知梦」。不少网民都指，剧情似乎跟去年播出、朴敏英主演的韩剧《和我老公结婚吧》剧情好相似，有网民近日趁剧集在TVB播出，列出6大差异反击负评。

高海宁与马国明代剧集否认抄韩剧

《夫妻的博弈》在7月已经在内地率先开播，但开播不久便陷入抄袭疑云，有网民指此剧不论是核心设定、人物关系、甚至部分台词与分镜，都与2024年由朴敏英主演的人气韩剧《和我老公结婚吧》极度相似，甚至连宣传片中的某几句对白都疑似「一字不差」翻译自韩版。不过男女主角高海宁与马国明都否认新剧涉抄袭，高海宁更表示故事核心反映现实：「人生总会遇到几个渣男，我哋嘅故事仲贴地、同有港味！」

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《夫妻的博弈》惹抄袭风波

TVB新剧《夫妻的博弈》曾被指与人气韩剧《和我老公结婚吧》有著极高相似度，一度惹来抄袭风波，甚至有人开PO留言讨论：「我都想问佢究竟系咪改编？」、「连啲造型都一模一样。」、「本身我都唔系好觉，一听到trailer𠮶句咩帮我揼咗，我唔要嘅垃圾，我作为原作忠粉即刻有反应，句对白完全一模一样冇改过？」、「除咗改咗少少嘢之外，真系有八成似，睇到开头已经觉得似曾相识。」、「睇开头嘅时候仲谂紧点解咁熟口熟面。」不过，近日有一批力撑港版的观众反击负评，列出6大关键差异力证制作组在美术、剧本与本地化上花足心思。

剧情推进与节奏突显港产剧风味

首先在视觉与人设上，韩版朴敏英出场时身穿普通病人服、面容憔悴，并住在6人普通大房以突显其平凡无助；相反，港版的高海宁则穿著冷衫、打扮讲究高贵，更入住单人 VIP 病房，完美彰显其广告界女强人的地位。在关键的婚礼场景中，港版亦没有像韩版在结婚场景加入「奶奶」戏份，以避开韩版的标志性画面。同时在角色命名上，港版将名字全数大改为姜幸如、叶家谦、陈浩恩等，彻底洗走被指似韩版的影子。

此外，在剧情推进与节奏方面，韩版女主角是透过2013年的旧广告确认自己回到了10年前，有充裕时间部署复仇；而港版的高海宁则是看到朋友参加《中年好声音》才惊觉时光倒流，穿越时间缩短至回到5年前，这项改动令复仇计划的窗口大幅收窄，剧情节奏变得更为紧凑，该网民称此设计进一步突显了港产爽剧的独特风味。不过仍有网民认为，以上的设计只是希望减低抄袭嫌疑。

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高海宁彻底放下性感女神包袱

女主角高海宁今次彻底放下性感女神包袱，素颜上阵饰演受尽老公施继威Mark（张颕康饰）与奶奶李佩贞（林漪娸饰）欺压、最终积劳成疾罹患胃癌的悲惨人妻「姜幸如」。高海宁坦言拍摄撞破老公与闺蜜偷情兼被「真掴」的戏份时，身心俱疲喊到「冇咗半条人命」，将女人惨遭最爱与好友双重背叛的痛楚演绎得淋漓尽致。而剧中另一大亮点，绝对是一改清纯形象的郭柏妍，今次她化身心机极重的「绿茶小三」，被捉奸时不仅恶人先告状，更狠心将女主角推出马路；同时又在办公室装作人畜无害博同情。尽管角色阴毒乞人憎，但郭柏妍不时以短裙及娇俏「女仆装」大晒长腿，获网民激赞演技大突破、「人前人后两个样」，直呼她这个反派完全是「靓到嬲唔落」！

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