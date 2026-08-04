蔡一智撑香港足球盛事摆乌龙 「国际米兰」变「AC米兰」 网民：等于搞错蔡一智同蔡一杰

早前英超球队曼城与意甲球队国际米兰在香港启德体育园上演友谊赛，吸引大批球迷入场。草蜢成员蔡一智亦带同妻儿朝圣，赛后在社交平台上载多张场内打卡照，却因在帖文中误将「国际米兰」写成「AC米兰」，被网民截图疯传，其后他被发现悄悄将相关帖文修正，不少网民笑言：「呢次真系经一事，蔡一智」，有网民估计蔡一智只是一时打错，应该不至于看完球赛仍搞错球队名。

蔡一智摆乌龙引来AC米兰香港球迷会留言

有眼利的网民纷纷涌入留言区及在Threads发文挪揄他：「搞错国际米兰同AC米兰 = 搞错蔡一智同蔡一杰」。更有人因他与黄心颖「撞样」而借机讽刺：「心颖，你睇果（𠮶）队系AC米兰」。连AC米兰香港球迷会官方帐号也忍不住留言：「喂呀！」似乎他们也为此感到尴尬，亦有网民笑言：「下次出post 畀自己仔女帮吓眼先好出喇」，令蔡一智摆乌龙一事成为网络热话。

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「国际米兰」与「AC米兰」如何分办？

事实上，「国际米兰」与「AC米兰」均是来自意大利米兰的顶级足球队，共享同一主场「圣西路球场」。虽然两队名字皆有「米兰」，但代表颜色截然不同，国际米兰球衣为蓝黑色，AC米兰则为红黑色。两队更是长久以来的同城死敌，历史与球队文化完全不同，将两者混淆乃球迷大忌，难怪蔡一智今次会引发热烈讨论。

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