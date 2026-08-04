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吴业坤孖胡鸿钧美加巡演逼爆四千人 加拿大飞美国排长龙险失班机 带索妻放闪游大峡谷

影视圈
更新时间：17:15 2026-08-04 HKT
发布时间：17:15 2026-08-04 HKT

吴业坤（坤哥）与胡鸿钧（Hubert）于2026年夏季展开《Kwan-derful Moments》美加巡回演唱会，先后登陆多伦多及洛杉矶。今次是两位多年好友首度合体将个人Show带到海外，除了同台合唱多首人气名曲、分享多年真挚友情之外，现场更吸引高达三、四千名歌迷到场支持，反应热烈！

吴业坤胡鸿钧时差成最大挑战

谈到今次美加巡演，两位不约而同表示「时差（Jet lag）」是最大挑战。坤哥透露行程十分紧凑：「去到多伦多时真系非常眼瞓，上台前一直喺度顶紧时差。好彩多伦多观众嘅热情直接将我『灌醒』！去到第二站洛杉矶时时差终于适应咗，两场都唱得好尽力，估唔到远在海外都有三、四千人支持，真系好感动。」

吴业坤带同太太同行照顾周到

今次美加之行，坤哥亦有带同太太同行。他甜笑表示有太太在身边照顾非常安心：「佢帮我收拾行李、打理好多嘢。完成演唱会后，我哋仲去咗Las Vegas玩，又顺道参观咗大峡谷同羚羊峡谷等景点。返港后就会紧接准备上海演唱会同埋《试真啲》嘅拍摄工作。

胡鸿钧全程昏昏哋适应时差

Hubert则笑言今次美加之行几乎全程处于「昏昏哋」的状态：「由出发到离开都好似仲未转到时差，不过都好，返到香港就唔使重新适应！好在歌迷极度热情，令我同坤哥一上台就可以击退 Jet lag，非常精神。」

吴业坤胡鸿钧飞美国「惊心动魄」

提及行程中的趣事，Hubert 分享在加拿大与当地乐队彩排时，Band Leader透露部分乐手不懂中文，因此特意将他们的中文歌名全翻译成英文来沟通，令他们大感新鲜与搞笑。此外，两人更在跨国行程中经历了一场「惊心动魄」的机场插曲。Hubert透露：「喺加拿大飞去美国过境时，无谂过海关会排咁长队，我哋系去到临起飞前10分钟先至成功登机，过程真系好紧张刺激！」幸好最终两场演出均顺利完成，临走前亦争取到半日时间在洛杉矶到处观光，为今次的美加巡演划上圆满句号。

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