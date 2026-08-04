王菲20岁细女李嫣近照流出 经历4次手术已除兔唇痕迹 脱胎换骨颜值升级

天后王菲与前夫李亚鹏的女儿李嫣，趁暑假特地从伦敦回国，现身嫣然天使基金夏令营闭幕典礼。刚满20岁的她打扮朴素低调，穿上大会提供的T恤，戴上黑框眼镜，安静地坐在观众席中。据悉她看完整场孩子们的表演，未曾中途离场，事后更表达了对活动的喜爱：「看完演出觉得特别好，希望每年都能来到夏令营。」在网上流传的照片中，李嫣神态专注平静，由于她的外貌越来越靓，甚至有网民不相信她是李嫣本尊。

李嫣修复手术成功蜕变成美少女

李嫣不仅是星二代，而先天的唇颚裂，更一直备受外界关注。为了修复这个缺憾，她历经了四次唇颚裂修复手术与多次雷射修护。在她的童年及少女时期，五官轮廓与脸型被认为更像父亲李亚鹏。然而随著年纪渐长，身高达175cm外，如今她脸上的术后痕迹已大幅淡化，笑容灿烂，五官也更加立体。网民指现在的李嫣，除了遗传妈妈美貌外，更流露出王菲年轻时的清冷气质，纷纷惊叹王菲的基因强大。

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李嫣于伦敦大学主修设计

李嫣除了外貌变化，私下亦相当低调自律，目前正就读于英国伦敦大学，主修艺术设计，未有如姐姐窦靖童入行做歌手。而这次她以义工身分回国参与夏令营，用自身的经历去陪伴并鼓励其他儿童，展现出成熟懂事的一面。

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