TVB女星赵璧渝闻尖沙咀命案哽咽 与死者Issac是拍档原定有更多合作 同是单亲成长份外投契

TVB女星赵璧渝昨晚（3日）为无线剧集《夫妻的博弈》出席宣传活动时，提及近日震惊全城的尖沙咀楼上酒吧命案，受访时不禁悲从中来，一度激动哽咽。案中不幸遭围殴致死的杨姓男商人，洋名Issac，在业界深耕多年而素有「美容界魔法师」之称，他亦是赵璧渝近期的紧密工作伙伴。据悉，Issac于上周六（25日）晚在涉事金马伦道酒吧为友人庆生，至周日凌晨与数人留下余兴时，疑与邻枱具黑帮和胜和背景的人马发生争执，惨遭围殴导致头部重创昏迷，留医6日后终告不治。案件目前已有两名疑犯提堂并还押候讯。

赵璧渝与Issac有不少合作

谈及对好拍档Issac的印象，赵璧渝赞扬对方生前充满正能量，对后辈更是爱护有加。两人自今年初结缘并多次合作拍摄，最近一次在6月才刚完成工作，原本未来还有不少合作计划。赵璧渝感慨地透露，由于双方都了解单亲家庭成长的艰辛，Issac经常给予许多年轻人及她本人极大的鼓励与支持。她坦言，起初经老板确认消息时已感到极度震惊，早前得悉对方病情疑似好转曾打算前往医院探望，却无奈在一个倾盆大雨的早晨收到其离世噩耗，令她深感痛心与难以接受。

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Issac死讯令好友痛心

Issac的离世不仅令赵璧渝悲痛万分，更令他身边的一众亲友感到极度愤慨。不少朋友在网上发文替他抱不平，痛心一位善良正直的大好青年丧命，直斥「天下最大的愤恨是无能为力」，并留言悼念：「世界唔应该系咁，社会唔应该系咁……善良正直的Issac一路好走，你既一切，世上都存在记忆」，坚信「人在做，天在看」。面对痛失挚友，赵璧渝在活动上亦强烈谴责暴力行为，强调动手伤人甚至夺去他人生命绝对是不合法且不可原谅的恶行，期盼警方能尽快彻查这宗命案，早日将所有涉案人士绳之于法，还Issac一个公道。

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