金秀贤确定10月赴菲律宾开见面会　招待2万粉丝

韩星金秀贤因与已故女星金赛纶未成年拍拖相关争议一度停工，上月中复出为菲律宾服饰品牌拍广告，该品牌今日公布金秀贤将于10月2日在菲律宾马尼拉举行粉丝见面会，规模达约20,000人，属其近年最大型的海外活动之一，见面会内容包括近况分享环节、舞台表演及与粉丝互动游戏，让金秀贤与当地粉丝直接交流。

为韩国复出打下强心针



金秀贤前日（2日）已率先透过品牌官方社交平台的问候影片露面，久未露面的他身穿简约便服，脸上挂著招牌笑容向粉丝表示：「真的非常想念大家，隔了很久终于能再向大家问好，感到十分幸福。」影片曝光后，不少网民留意到金秀贤面容较以往消瘦，双颊明显凹陷，纷纷留言关心其身体状况，叮嘱他好好照顾自己。

菲律宾向来是金秀贤人气鼎盛的海外市场之一，今次选址当地举行大型见面会，为他重返韩国演艺圈打下强心针，他之后会否延伸至其他地区举行见面会，仍待进一步公布。