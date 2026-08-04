Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金秀贤确定10月赴菲律宾开见面会　招待2万粉丝

影视圈
更新时间：15:05 2026-08-04 HKT
发布时间：15:05 2026-08-04 HKT

韩星金秀贤因与已故女星金赛纶未成年拍拖相关争议一度停工，上月中复出为菲律宾服饰品牌拍广告，该品牌今日公布金秀贤将于10月2日在菲律宾马尼拉举行粉丝见面会，规模达约20,000人，属其近年最大型的海外活动之一，见面会内容包括近况分享环节、舞台表演及与粉丝互动游戏，让金秀贤与当地粉丝直接交流。

为韩国复出打下强心针


金秀贤前日（2日）已率先透过品牌官方社交平台的问候影片露面，久未露面的他身穿简约便服，脸上挂著招牌笑容向粉丝表示：「真的非常想念大家，隔了很久终于能再向大家问好，感到十分幸福。」影片曝光后，不少网民留意到金秀贤面容较以往消瘦，双颊明显凹陷，纷纷留言关心其身体状况，叮嘱他好好照顾自己。
菲律宾向来是金秀贤人气鼎盛的海外市场之一，今次选址当地举行大型见面会，为他重返韩国演艺圈打下强心针，他之后会否延伸至其他地区举行见面会，仍待进一步公布。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
时事热话
5小时前
唐诗咏爆喊忆母呕血突离世  自责诉心声惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影响巨大导致离巢？
唐诗咏爆喊忆母呕血突离世  自责诉心声惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影响巨大导致离巢？
影视圈
1小时前
Coffee林芊妤罕解构「残厕事件」真相 遭TVB解约面对乐小姐极无助 拒回旧公司：保留少少尊严
Coffee林芊妤罕解构「残厕事件」真相 遭TVB解约面对乐小姐极无助 拒回旧公司：保留少少尊严
影视圈
23小时前
葛兰离世享年93岁 文化人邓小宇证歌后死讯 「曼波女郎」事业巅峰闪嫁富商息影
01:17
葛兰离世享年93岁 文化人邓小宇证歌后死讯 「曼波女郎」事业巅峰闪嫁富商息影
影视圈
5小时前
网民热议村屋先系最好住！？地方大/火灾容易逃生 过来人以4大原因劝退
网民热议村屋先系最好住！？地方大/火灾容易逃生 过来人以4大原因劝退
生活百科
2026-08-03 15:05 HKT
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
2小时前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
生活百科
22小时前
谢霆锋大仔Lucas谢振轩19岁生日 揽实张柏芝尽展孝心 妈妈公开儿子童年告白甜入心
谢霆锋大仔Lucas谢振轩19岁生日 揽实张柏芝尽展孝心 妈妈公开儿子童年告白甜入心
影视圈
20小时前
欧洲国家施压FIFA主席下台 恩芬天奴据报向美政府求助
欧洲国家施压FIFA主席下台 恩芬天奴据报向美政府求助
即时国际
5小时前
网民严选8大乞人憎艺人 影帝爆冷入围：仲以为佢好Nice 李思捷被指阻街成负评王
网民严选8大乞人憎艺人 影帝爆冷入围：仲以为佢好Nice 李思捷被指阻街成负评王
影视圈
21小时前