爱回家丨「安Bon」正式分手 网民心疼金城安Bonnie被拆散狂轰TVB 葱头惹众怒惨遭攻击

TVB处境剧《爱·回家之开心速递》将于8月7日（星期五）迎来大结局，连日来剧情围绕金城安（周嘉洛 饰）与Bonnie（林凯恩 饰）这对经典CP最终能否破镜重圆。可惜在昨晚（3日）播出的一集「后来的我们」中，「安Bon恋」迎来令人心酸的终极结局，二人正式分手，TVB因此被网民洗版式怒轰，葱头（丘梓谦 饰）亦成为网民围攻对象，更有人表示：「开心速递变伤心速递」。

有网民扬言遭TVB欺骗感情想报警

其实在结局篇前夕，剧组曾疑为这段「安Bon恋」铺路复合，安排金城安于教堂霸气抢婚，更与Bonnie上演相隔9年的「世纪之吻」，当时已经被粉丝们兴奋地疯狂洗版，有人说：「终于等到呢一日！」随后又加大力度，安排两人在吴旺达「假结婚」兼同床共枕，想不到昨晚播出的一集，金城安为了成全 Bonnie而选择放手，Bonnie最终重回葱头怀抱，有网民看毕此集留言称好想「报警」，表示：「报警！TVB要欺骗我感情！」

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金城安想出各种古灵精怪理由拖延离婚

剧情讲述，金城安成功救出葱头后，意味著金城安与Bonnie的「假婚姻」将要结束。金城安因舍不得与Bonnie分开，竟想出各种古灵精怪理由拖延办理离婚手续，最终被熊尚善（滕丽名 饰）一言惊醒，金城安决定放下过去、约见Bonnie办「离婚」，并送上最真诚却又最揪心的祝福：「原来大个仔唔单止要学识承担，仲要学识放低唔属于自己嘅嘢，其实我幻想过好多次点同你结婚，但我从来冇谂过要同你离婚，我今日约你出嚟，就系要同你离婚。结婚𠮶阵锡一啖，离婚𠮶阵又有个Goodbye Kiss，咁对我哋嘅婚姻嚟讲，都叫做有始有终吖……谭育英，我祝福你幸福快乐，以后都要。」

看到金城安收起平日轻佻、情深的送上最成熟的祝福，Bonnie亦强忍泪水哽咽回应：「咁我都祝福你，金城安，以后都要幸福快乐，多谢你安仔。」「安Bon」最终「离婚收场」，不少忠实剧迷既伤心又感触，虽然有不少人指「放手也是爱」，表示：「人生就系咁，错过咗就系错过咗」、 「能见证到自己喜欢嘅人找到幸福也是一件好事」 、「仲会有遗憾先至系最好」，有网民还指出金城安的遭遇，与蜘蛛侠的Peter Parker有得挥，力推周嘉洛是饰演港版蜘蛛侠最佳人选：「爱回家Peter Parker = 金城安 MJ = Bonnie」、「MJ唔记得咗Peter Parker，暂时嘅啫，又唔系永远，即使系，放手其实都系一种爱。」

网民为「安Bon」分手出Po怒轰TVB

不过亦网民表示对「安Bon」分手感到不满，纷纷发文怒轰TVB，有人留言：「做咩要讲到安仔咁伟大，到最后系要让爱，报警！！！ 还我安bon！！ 葱头死开！！」、「其实我真系觉得葱头呢个角色好X多余，完全唔知佢呢个角色嘅作用系咩，唯一嘅作用 我谂就系特登从中暗地里拆散咗安仔同Bonnie 讲真，有啲觉得葱头呢个角色好X阻住地球转。」、「我都好想报警呀，睇完喊到不得了」、「对TVB最大惩罚唔好俾收视TVB听晚八点转台啦！」、「走葱plz！」、「睇完呢集，我第一时间系讲粗口。」丘梓谦其后有在Threads贴上Goodbye Kiss的片段， 结果有人说：「呢啲幕后攞景定赠庆啊？玩x观众好开心下话？收皮啦x你！」、「我望住你都好想问你why。」、「好充分咁呈现到第三者作为最终胜利者嘅表情。」、「以后有丘梓谦啲戏都唔会睇」，可见一众网民都相当入戏。

「葱头」丘梓谦：唔好问候我屋企人

而丘梓谦其后亦在社交平台发表长文回应事件，他明白观众对剧情发展感到愤怒，并表示：「你们睇戏睇到好投入，真系好多谢你地，你地好生气要闹我人生攻击我，我都接受，但唔好乱咁问候我屋企人。」

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朱凌凌最后出场好紧要

金城安曾向妈妈熊尚善（滕丽名饰）坦承自己决定放手成全，熊尚善赞赏儿子终于长大成人，为了帮他断绝所有不切实际的幻想，更当著金城安面前果断撕烂「安Bon」CP的婚纱照后，再怜惜地摸著安仔下巴谓：「你识得咁谂都算大个仔，你喺我心目中永远都系细路仔呀。」最后朱凌凌（吴伟豪饰）拿著两碗象征著「Bonnie对金城安照顾」的八爪鱼肠仔蛋面闯入金城安房间，金城安见状后极感动捉实朱凌凌问：「Can you take care of me forever？」朱凌凌闻言爽快回复：「我话咗我养你吖嘛！」期间还不忘来个忘情拥抱，兼含住啖面开心互动，网民亦大为感动，并大赞这个结局是神来之笔，纷纷为「安凌Broship」喝采：「好彩呢集有朱凌凌收尾」、「相信有朱凌凌喺度，安仔一定会幸福的」、「其实都几Warm，最后都离唔开面」、「冇女唔使死，仲有仔」、「朱凌凌最后出场好紧要」、「我觉得唔同嘅系佢对住Bonnie、妈咪都已经长大左，但系朱0面前，佢仲系废青安，唔使逼住成长」、「朱0永远都话会养佢一世，仲身体力行做到」、「朱0默默守护住安仔，安仔同朱0一齐嘅时候系最有安全感，可以做返小朋友，其实佢哋先系天生一对。」