葛兰离世丨凭流利英语50年代进军国际 曾拍荷李活片登上美国电视台 〈我要你的爱〉缔造传奇

有「曼波女郎」之称的葛兰昨日（8月3日）安详辞世，享年93岁。葛兰在1952年进入泰山影业公司并出演了处女作《七姊妹》，当时与剧中其他的六位女主角：钟情、李嫱、刘亮华、罗婷、陈芸和容远菁并称为泰山七姊妹。在50至60年代的华语黄金影坛，葛兰凭借无与伦比的歌艺、精湛的舞姿与极具张力的演技，开创了华语歌舞片的辉煌盛世。

葛兰能歌善舞、演技精湛

葛兰能歌善舞、演技精湛，在华语影坛创造突破的野性女郎形象，被誉为「一代歌舞巨星」，有千面女郎之称。葛兰在1957年凭电影《曼波女郎》饰演的李恺玲，将拉丁曼波舞步与流行音乐完美结合而掀起「曼波热潮」，她更因而被封为了「曼波女郎」。到了1960年，葛兰主演的《野玫瑰之恋》她饰演个性鲜明、充满魅力的歌女，成功塑造华语影坛经典女性角色，至今仍被许多影迷津津乐道，更被视为其代表作之一。

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葛兰是最早进军国际舞台的华人女星

葛兰当年是最早进军国际舞台的华人女星之一，拥有一口流利英语的葛兰，在1954年她曾受邀客串荷李活电影《佣兵战场》（Soldier of Fortune），成为首位登上美国电视台表演的华人女演员。葛兰演唱的经典歌曲〈我要你的爱〉，更在2018年荷李活电影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）作为插曲，再度让全球观众认识这位传奇艺人。

葛兰息影后并未完全离开艺术领域

不过葛兰在1964年正值演艺事业巅峰之际，毅然与富商高福全结婚并淡出演艺圈，将生活重心转向家庭，息影后葛兰并未完全离开艺术领域，她自幼学习西洋声乐，师从昆剧泰斗俞振飞，并曾随梅派名家钻研京剧，因此能将西方歌剧、恰恰、曼波舞曲与中国传统戏曲巧妙融合，塑造出独特的艺术风格，希望以不同形式延续对表演艺术的热爱，也展开人生另一段篇章。

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