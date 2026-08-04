葛兰离世丨闪嫁富商息影鲜有露面 2023年曾同框李龙基手戴巨钻贵气满泻 四代同堂一切无求

50年代国语片传奇影星、有「曼波女郎」之称的葛兰昨日（8月3日）安详辞世，享年93岁。文化人邓小宇在社交媒体公布噩耗：「葛兰今天下午安详离世，Grace，你的影迷永远怀念。」葛兰在1964年事业最辉煌之际，演毕《啼笑姻缘》后毅然与富商高福全结婚并宣布退出演艺圈，专心相夫教子。

葛兰息影后仍有与昔日圈中好友聚会

葛兰婚后鲜少有公开露面，不过多年来仍然有不少人力邀她复出，但她仍然不为所动，葛兰曾经在访问上说过：「以前我做女主角，而家叫我做乜嘢角色好呢？唔通做阿婆？既然观众一直觉得我系个好有活力嘅曼波女郎，我宁愿留番一个好印象畀大家，永远系观众心目中嘅曼波女郎。」葛兰息影后仍有与昔日圈中好友聚会，2023年曾现身不同场合后，近年鲜有再现身。

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李龙基曾在2023年偕前度女友与葛兰聚会

葛兰能歌善舞，曾于1950至60年代演出过《野玫瑰之恋》等多部经典华语歌舞片，《我要你的爱》、《卡门》等经典歌亦是由葛兰演唱，虽然葛兰在1964年息影专心相夫教后，鲜有出席公开活动，但她不时与圈中人聚会。李龙基曾在2023年和前度女友Chris与葛兰聚会，其后在社交平台贴上聚会的照片，当时刚刚踏入90岁的葛兰非常精灵，脸色红润，展露祥和笑容，葛兰手上还有巨型钻戒，一举手一投足充满贵气。同年资深传媒人汪曼玲亦贴上与葛兰合照，依然很有当年《曼波女郎》风采。

葛兰退休后曾任「上海总会」康乐组组长

曾有指葛兰退休后曾成为香港「上海总会」的康乐组组长，专门安排活动给长者参加，再加上她本身很喜欢梅兰芳，退休之后一直学京剧，所以亦会在京剧班帮手。可惜到了2003年6月丈夫高福全病逝，葛兰经历了毕生最大的打击，幸好得到身边的亲友好友关心和支持，她才能从伤痛中重新站起来。后来葛兰成立了一个基金「葛兰文艺有限公司」，基金的钱全部来自高福全留给太太的财产，葛兰在儿子的鼓励下，唱多些京剧，多游埠，多做一些善事。葛兰曾称自己已经四代同堂，一切无求：「也想到人生的意义，就是身体健康和安乐，人家缺少的，给他们。」

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