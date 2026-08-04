葛兰离世享年93岁 文化人邓小宇证歌后死讯 「曼波女郎」事业巅峰闪嫁富商息影

50年代国语片传奇影星、有「曼波女郎」之称的葛兰，昨日（8月3日）安详辞世，享年93岁。文化人邓小宇在社交媒体公布：「葛兰今天下午安详离世，Grace，你的影迷永远怀念。」令人惋惜。

邓达智、高志森悼念葛兰

葛兰近年深居简出，鲜有出席公开活动，离世一事传出后，不少人在网上留言表示惋惜。邓达智在FB留言：「一路走好，葛兰，偶像。」高志森有发文：「葛兰女士走了．．．感激她！」

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葛兰事业最辉煌之际结婚并息影

有「曼波女郎」之称的葛兰能歌善舞，在1950年代加入国际电影懋业有限公司后，曾演出《曼波女郎》、《青春儿女》、《野玫瑰之恋》及《星星月亮太阳》等经典电影，〈我要你的爱〉、〈卡门〉等经典歌亦是由葛兰演唱，以充满活力的歌舞演出风靡华语影坛，成为当时最具代表性的歌舞明星之一，也留下许多脍炙人口的作品。不过在1964年，葛兰事业最辉煌之际，演毕《啼笑姻缘》后毅然与富商高福全结婚并宣布退出演艺圈，专心相夫教子。

葛兰婚后鲜少公开露面

葛兰婚后鲜少公开露面，多年来仍然有不少人力邀她复出，但她依然不为所动，专心一意当全职主妇，葛兰曾经在访问上说过：「以前我做女主角，而家叫我做乜嘢角色好呢？唔通做阿婆？既然观众一直觉得我系个好有活力嘅曼波女郎，我宁愿留番一个好印象畀大家，永远系观众心目中嘅曼波女郎。」

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孙新抱周文馨曾参加《中年好声音2》

葛兰孙新抱周文馨（Rainbow）曾参加TVB歌唱节目《中年好声音2》，选唱黄品源的〈你怎么舍得我难过〉，最后获评审大赞音色靓，基本唱功不错。周文馨首回凭一曲〈Unchained Melody〉一鸣惊人，成为一位五灯选手，该官方影片更在YouTube劲吸27万观看次数。周文馨2013年曾推出个人发烧碟，当中还翻唱了葛兰的〈卡门〉，周文馨曾在访问中坦言，灌录〈卡门〉前有问过葛兰意见，此曲也是送给她老人家。