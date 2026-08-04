「风少」陈浚霆半夜发文爆欧洲行山出事 面部「毁容」全身恐怖红斑 停工留院吊点滴急救

「风少」陈浚霆凌晨突然在社交网出PO留言报平安，透露在法国旅行期间不幸出事。他写道：「唔好意思，令到大家担心！去到法国嘅时候，不幸地在行山之后发觉自己身上出现一些红疹。红疹从手掌延伸到手臂及脸上以致全身，最后更延伸到喉咙引致条脷红肿，饮食说话都有困难！最后去咗当地医生求诊，诊所转介我去急症室，急症室等了半天的验血报告，得到的结论就是我被某些昆虫咬了后产生了敏感的反应。」

法国比利时两度求诊无果

陈浚霆表示虽然依然感到不适，去到其他城市再求诊，但情况都是一样。他透露：「刚刚回香港，立刻去找医生，已经被转介入院！我会继续努力，希望快啲好返见返大家啦！」他还幽默补充：「对唔住，由于整个旅程都在诊所、病床或医院度过，冇时间买手信，如果大家问我买咗咩手信俾你哋，我的平安归来就是你的手信哈哈哈哈哈！暂时同大家拜拜先，医生话我最快8月9日号(希望可以早啲)先同大家见面，我会尽力争取，多谢大家支持。so good to be back in Hong Kong.」相中所见，用手掩住口罩的他，额头及双手布满密麻麻红疹，状甚恐怖。

陈浚霆被全身红疹吓亲

陈浚霆接受《星岛头条》访问时透露，他与一班朋友去欧洲旅行行山后出事：「其实期间都feel到有啲嘢咬我，我亦都有唔小心俾啲植物鎅亲。行完山后半夜被双手痕到醒，双手红肿出现红疹及水泡，慢慢延伸到颈、面、脚全身都有。因为开始食唔到嘢，条脷肿胀，跟住喉咙又痛，饮啖水都有困难，真系好惊，于是入急症。」

医生建议9号前不宜见人

他指在法国及比利时都有睇医生，验血报告显示是敏感并发症，但当地医生建议药房配药即可。返港入院后，香港医生则表示可能对某些药物敏感：「因为在病的过程身边有好多朋友非常慷慨咁俾咗好多唔同嘅平安药我，可能有啲真系唔沟得，变咗更加严重。」医生建议他最快9号才返工，这段时间不宜见人，因此《爱回家》活动及下周返内地拍嘢都要取消。目前块面花晒见唔得人，他无奈说：「希望唔好留痕，我都忍手唔敢抓。」苏韵姿、庄思敏、傅嘉莉、郑世豪、何广沛、宋熙年、吕慧仪、许家杰、陈晓华、陈星妤等都送上慰问。