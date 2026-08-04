8点直乐VIURIETY丨江𤒹生自爆有ADHD 读书时无端起身兜圈被老师叫去检查 MIRROR团综香港拍摄想抽车楼

江𤒹生(AK)、王智德(Alton)、陈瑞辉(Frankie)、卢镇业(小野)、梁雍婷、张纹嘉(Crystal)等昨晚拍摄节目《8点直乐VIURIETY》，众人在节目下厨，江𤒹生和王智德在准备食材时百厌跳舞，被问到小时候是否很百厌？江𤒹生透露读书时因在班房突然无端起身兜圈，老师叫妈妈带他检查，结果被诊断有ADHD。

江𤒹生玩游戏激动摔钟飞甩电

节目其中一个环节围绕寄养家庭，他们都说有照顾小朋友的经验，但都是陪玩为主，江𤒹生笑指去年全家人一起去旅行一星期，几岁的侄仔亦有同行，那个星期才发现照顾小朋友真的很辛苦；陈瑞辉表示也会帮忙照顾姐姐的bb，三人在帮玩具BB换片时亦非常落力，江𤒹生在玩问答游戏时更把钟禁飞落地甩电芯，相当激动，最终由王智德和卢镇业因同分胜出游戏，平分3千元。王智德对于胜出表示很开心，原本都想2位兄分平分，谁知要先与卢镇业分，分完再分。

MIRROR拍团综预和镜粉互动

MIRROR将于香港拍团综，不过他们表示仍未知几时拍和内容，由于各人都有不同工作在身，安排在香港拍摄更方便，问到江𤒹生可怕再被安排玩飞索？他表示不知道，相信即使要玩都有其他兄弟玩，未轮到他，王智德和陈瑞辉即表示会帮他顶，王智德希望团综著重在内容铺排和形式上，也不怕粉丝跟拍影响拍摄，笑指粉丝是绝对会跟，或者到时会与他们互动。

团综与《调教你MIRROR》性质不同

江𤒹生表示今次与之前的《调教你MIRROR》性质不同，《调》是想集中在12人的身上，今次或有其他安排和新尝试，问到他们想有甚么节目内容？江𤒹生即笑说：「你问我当然想要送车送楼。（团综不是游戏节目？）如果最后有楼抽，相信大家的专业程度会更进一步。」

「FING小组」9月澳门骚推慢歌

讲到「FING小组」将于9月在澳门举行演唱会，他们透露将推出新歌，更是一首慢歌，展现他们4人不愠不火的唱功，更指歌曲最特别是在高潮位的气氛营造上，自豪当今乐坛只有他们能做到，王智德更以「启发潜能，发掘自我」形容新歌，而他们将会在澳门演唱会献唱，并透露或会有更多新歌以及惊喜，呼吁粉丝要好好期待。COLLAR原定9月与泰国女团4EVE在澳门开骚，却突然取消，他们表示不知此事，江𤒹生相信「FING小组」的演唱会能如期举行，又说COLLAR可能都想与他们开骚，笑指他们扮泰国人也好似。

MIRROR明日罕现身港台访问

另外，MIRROR明日（5日）将到香港电台接受访问，久违地现身商台以外的电台，江𤒹生表示MIRROR出道初期也有到过港台做访问，一切都是跟从公司安排。