游嘉欣突然富贵成谜 好姊妹何沛珈代答：佢值得的 30岁生日李海铜12点正抢先送祝福

何沛珈与李海铜昨晚齐为新剧《夫妻的博弈》宣传，二人因拍摄剧集而结为闺密，其他成员还有高海宁、杨卓娜和游嘉欣。何沛珈刚于本月1日迎接30岁生日，她笑言12点正收到李海铜的生日祝福短讯，比游嘉欣更快，但她不是第一名，因为其闺密与契女前一晚已到她家一起过夜，准备隔日一同出席生日会。

何沛珈收《女神配对2》男士祝福

问除了女生外，可有男士送祝福？何沛珈笑言有，因正参与《女神配对计划2》，有收到节目中男士的短讯，认为相处机会仍不多，若借此进取些，把握机会沟通也是好事。问到生日愿望？何沛珈笑言愿望已被《女神》骑劫，因前一日有在Party Room拍摄，监制希望她许愿节目收视高收，她也希望其他参与剧集多人喜欢，还有身体健康。前一日举行的生日会，何沛珈指参与人数比预期多，有多达30人，因此和大家打成一片后，也有点累，「因为是我妹妹负责的，所以晚上想与家人食饭，她也同意在家中食饭庆祝！」

何沛珈李海铜「焗熟」闺密团

谈到因剧结缘，何沛珈与李海铜表示想约闺密团食饭，笑指游嘉欣很主动找好餐厅，但高海宁与杨卓娜则忙于工作，二人表示拍剧前有一面之缘，到合作后很快成为好友，李海铜笑言：「我们是焗熟的！因为大家都是包包脸，都很喜欢去桑拿焗一焗，去水肿！」又指大家兴趣相似，最重要同样喜欢美食，因此也因友情而圆润了，希望大家一起做更多事。

何沛珈赞游嘉欣泳装大解放好睇

谈到泳装大解放，问二人可有一齐影？何沛珈笑指游嘉欣泳装好睇，希望她多影几辑，李海铜则指自己不敢影泳装，怕因此社交平台掉粉。至于游嘉欣被网友形容「忽然富贵」，何沛珈指游嘉欣是对生活有要求的人，而她也努力工作，认为是值得的事，身为姊妹见到也戥她开心，问到是否有富贵对象？二人著大家问游嘉欣。

