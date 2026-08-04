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钟柔美回应被姚焯菲「藐爆」 澄清大家太老友 两人中山演唱会延期待公布 高Ling教戏有畀压力

影视圈
更新时间：07:30 2026-08-04 HKT
发布时间：07:30 2026-08-04 HKT

高海宁(高Ling)、钟柔美、张颕康、郭柏妍、何广沛、何沛珈、李海铜等到将军澳电视城，与粉丝一同收看新剧《夫妻的博弈》首播，马国明因到马来西亚出席杨明庄思明婚礼而缺席。

钟柔美演高Ling学生版获赞神似

高海宁与钟柔美（Yumi）受访，谈到Yumi剧中演高Ling学生版，获观众赞神似，她坦言扮高Ling有少少难度，很有挑战性，因要展现角色的凄惨童年遭遇，坦言高Ling教戏外更有畀压力她，高Ling笑言：「因为Yumi演出是角色的不幸原因，后生时的可怜遭遇，所以我都有畀压力，当然我自己演时也是很高标准的！」问可有睇高Ling小时候的相去模仿？Yumi笑言有看对方参选港姐时的相，觉得她很有勇气，自己也想过参与，只是先以歌手身份入行了。

钟柔美冇留意被姚焯菲「藐爆」

谈到早前Yumi与姚焯菲(Chantel)及詹天文一同受访时，被指遭到姚焯菲「藐爆」，她表示没留意，澄清是大家太老友所致，问可有与二人谈到这件事？她指大家都忙，又指原定与二人合作，8月8日在中山的演唱会，因故需要延期，她指有待公司正式宣布，问最消原因？Yumi称由公司公布，高Ling猜是台风所致。问可有与二人讨论延期日期？Yumi指大家都忙，待公司协调及公布。

高海宁错失接庄思明花球

另外，谈到马国明乐而忘返？高Ling指自己也受邀也很想到当地见证，但因为忙拍内地剧而无法起行，见到影片和相片，很热闹也很开心，笑言待一对新人回港再相约，会请食饭和补上人情。问错失接花球机会？高Ling笑言：「我接过好多个啦！当年汤洛雯的花球甚至掷中我个头！我发现与姻缘是不关事的！」
 

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